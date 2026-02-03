Alan Barroso, sobre el plan de emergencias en Andalucía: "Parece que tienen que ocurrir tragedias para que se actúe en consecuencia"

"Cada vez que se actúa en consecuencia, todavía queda más claro que muchas de las muertes de la DANA no tendrían por qué haber ocurrido", afirma Alan Barroso al ver cómo la Junta de Andalucía "se está tomando en serio" las lluvias torrenciales.

Ante las lluvias torrenciales que se esperan en Andalucía para mañana, la Junta ya ha puesto a la UME en preaviso y ha suspendido las clases en todas las provincias, salvo Almería. Además, los habitantes de zonas de riesgo especial recibirán esta tarde un mensaje ES-Alert que les avisará de que eviten desplazamientos en la medida de lo posible.

Alan Barroso apunta que las medidas anunciadas por Juanma Moreno se toman porque "ha sido avisado, la AEMET se lo ha dicho exactamente igual que lo vimos durante la DANA".

"Parece que tienen que ocurrir este tipo de tragedias para que se actúe en consecuencia", señala el periodista, que destaca que las competencias de emergencias, que dependen de la comunidad autónoma, "en este caso sí se están tomando en serio".

Por todo ello, Barroso afirma que "cada vez que se actúa en consecuencia, todavía queda más claro que muchas de las muertes de la DANA no tendrían por qué haber ocurrido".

