La crecida del río Guadalete a su paso por Jerez (Cádiz) obliga a desalojar más de una decena de viviendas

La crecida del río Guadalete a su paso por Jerez de la Frontera (Cádiz) ha obligado a realizar desalojos preventivos en varias zonas, después de que el cauce se haya mantenido durante esta noche en torno a los 5,5 metros de altura y se prevé una subida en las próximas horas, en las que podría alcanzar el nivel rojo.

Según han informado fuentes municipales, la evolución del río continúa bajo vigilancia ante la previsión de nuevas aportaciones de agua, lo que ha llevado a activar medidas preventivas en enclaves susceptibles de inundación.

Como consecuencia de la situación, una familia compuesta por cinco adultos ha sido alojada en el albergue municipal tras la anegación de su vivienda en la zona de Cañada del Carrillo.

Además, vecinos de siete viviendas en Cejos del Inglés y de otras diez en el enclave de Las Pachecas se han desplazado de manera preventiva a casas de familiares o al centro de Cáritas de El Portal.

El Ayuntamiento ha emitido avisos preventivos para residentes en la zona próxima a la antigua Venta El Cartujano, ante la posibilidad de un aumento del nivel del río en las próximas horas.

Desde la pasada noche permanecen activos el centro de Cáritas de El Portal y el albergue municipal como recursos de atención a las personas afectadas por los desalojos. En la actualidad, 14 personas están siendo atendidas en las instalaciones de Cáritas.

La alcaldesa de Jerez se ha desplazado a primera hora de la mañana a la zona de Las Pachecas, donde se encuentra junto al delegado municipal de Seguridad, y ha convocado a las 08:00 horas una reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) para analizar la situación y coordinar las actuaciones necesarias ante la evolución del Guadalete.

Desalojos en Jaén por la crecida del río

El fuerte temporal también ha hecho que se vivan momentos de nerviosismo en Jaén. En Puente de la Sierra, una vecina tuvo que ser rescatada saliendo por una ventana estrecha de su vivienda después de que se le cerrase la puerta de casa y no pudiese salir. El agua le llegaba a la cintura.

El Ayuntamiento de Jaén mantiene la obligación de desalojo durante las próximas horas en las viviendas que puedan verse afectadas por la crecida de los ríos, en un área muy delimitada de la zona de Los Puentes, desde el límite del Puente Jontoya hasta Los Cañones en el Puente de la Sierra.

El decreto emitido por el alcalde tras la reunión, en la que han participado miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, los servicios de Emergencias de la Junta y los efectivos municipales, establece que "la orden de desalojo emitida el miércoles permanecerá vigente en el Puente de la Sierra, en el tramo comprendido entre Los Cañones y el Puente Jontoya, a la espera de la evolución meteorológica prevista para este jueves".

En segundo lugar, se levanta "la orden de desalojo emitida este miércoles con respecto al resto de zonas contempladas en el Decreto (Puente Jontoya, Puente Nuevo y Pago Pozuela). No obstante, todos los vecinos residentes en dichas viviendas deberán mantener medidas de seguridad y seguir las recomendaciones que, en las próximas horas, puedan emitir por las autoridades competentes). Tanto Policía Local como Guardia Civil mantendrán durante el periodo de tiempo que duren las medidas un dispositivo especial en la zona para controlar accesos y mantener la vigilancia.

Cerca de 3.000 incidencias gestionadas por el 112 en Andalucía

La borrasca Kristin ha dejado a su paso por Andalucía 2.966 incidencias gestionadas por el Servicio de Emergencias 112, la mayoría de ellas relacionadas con las fuertes rachas de viento que han provocado caída de ramas y árboles, objetos inestables en fachadas, cableado, cartelería y vallas publicitarias.

Según ha informado el 112, Cádiz ha sido la provincia con más avisos gestionados con 691 desde que comenzara el episodio meteorológico adverso el martes, seguida por Sevilla (588), Jaén (399), Granada (321), Málaga (309), Almería (250), Córdoba (248) y Huelva (160).

Parte de los avisos también han venido motivados por incidencias en la red viaria debido a balsas de agua e inundaciones por arroyos desbordados y desprendimientos de tierra, además de atenderse anegaciones en viviendas y garajes.

Sólo durante todo el miércoles se contabilizaron 1.999 incidencias, por lo que fue la jornada con más atenciones coordinadas en el teléfono 112, mientras que el martes se recibieron 925 avisos y durante esta madrugada han sido 42.

