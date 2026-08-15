"Parecía que había caído una bomba atómica": vecinos narran los momentos de pánico tras el terremoto en Granada

El contexto Una vecina de la zona narra que horas después del seísmo seguía aterrorizada: "Voy a seguir temblando todo el día porque no me atrevo a entrar en mi casa".

Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín sacudió Granada en la madrugada del sábado, causando gran conmoción entre los vecinos. Según el Instituto Geográfico Nacional, el seísmo se registró a las 01:04 a 10 kilómetros de profundidad. Las imágenes en redes sociales muestran el caos: personas corriendo, escombros en las calles y vehículos dañados. Una vecina describe cómo "se ha caído medio tejado", mientras otra asegura que sigue aterrada. Aunque el terremoto no causó víctimas, dejó numerosos desperfectos en viviendas e infraestructuras, según el Gobierno andaluz. laSexta ofrece más detalles sobre este suceso.

"Parecía que había caído una bomba atómica". Son las palabras de un vecino de Granada, que explica cómo se han vivido los momentos posteriores al terremoto de magnitud 5 y con epicentro en Alhendín, que ha golpeado territorio andaluz en la madrugada de este sábado. Tal y como ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se ha registrado a las 01:04 a 10 kilómetros de profundidad en un movimiento de tierra que se ha dejado notar en la población.

Diferentes imágenes publicadas en redes sociales muestran las reacciones de vecinos de la zona. En el momento exacto del temblor, muchos de ellos salieron corriendo y sobresaltados sin saber qué hacer. Muchos aprovecharon para sacar sus teléfonos y filmar un escenario de lo más impactante: cascotes y escombros cubren las calles.

"Mira, mira para arriba cómo está la pared... Se ha caído medio tejado", narra una vecina en unos de los vídeos que circulan por redes. En una zona residencial en Armilla un vehículo ha quedado totalmente cubierto de escombros.

La dueña del coche y de la moto explica que sigue aterrada: "Los terremotos me dan mucho miedo y lo que vivimos ayer no lo quiero vivir más". Ha sido una noche en la que nadie ha podido pegar ojo: "Parece que había caído una bomba atómica", cuenta otro hombre.

"Todavía estoy temblando y voy a seguir temblando todo el día porque no me atrevo a entrar en mi casa", asegura otra ciudadana. Tras el seísmo, muchas personas han optado por permanecer fuera de los edificios y otras, de avanzada edad, han tenido que ser auxiliadas por la Guardia Civil.

Horas después, a la luz del día, han salido a relucir todos los desperfectos mostrando así la huella que ha dejado el seísmo en el portal de diferentes viviendas. "Cuando llegué me encontré todo derribado, medio caído y el coche aplastado", expone un vecino. Por suerte, el terremoto no ha causado víctimas ni daños personales, pese a que un gran número de viviendas e infraestructuras se han visto afectadas, según ha expuesto el Gobierno andaluz.

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