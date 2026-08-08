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España, en alerta: hasta 16 comunidades autónomas, en avisos por altas temperaturas, lluvias, tormentas o viento

Los detalles La AEMET, en su predicción, pone especial atención en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, que estarán en nivel naranja por altas temperaturas. Así estarán también en Navarra y Lleida pero por tormentas y lluvias, respectivamente.

Una persona se refugia del sol con un paraguas Una persona se refugia del sol con un paraguasEuropa Press
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España afronta un fin de semana con avisos hasta en 16 comunidades autónomas. Con gran parte del territorio en alerta por altas temperaturas, lluvias, tormentas o viento en un día en el que en Andalucía se alcanzará el nivel naranja por calor. En el que en Cantabria, Castilla y León y Navarra será por tormentas. En el que en Cataluña la razón serán las lluvias.

Así ha informado de ello la AEMET, en una predicción que concreta en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla los avisos naranjas por altas temperaturas en Andalucía. En cuanto a Navarra, las tormentas se darán en su vertiente cantábrica y en el Pirineo Navarro. En Cataluña, la atención está puesta en Lleida.

El resto de avisos por calor se activarán en Alicante y Valencia; Ribera del Ebro de La Rioja; centro de Navarra, Pirineo Navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Badajoz y Cáceres; Barcelona, Girona y Lleida; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Ávila y Soria; Mallorca, Ibiza y Formentera; Huesca y Zaragoza; Cádiz, Granada y Málaga; Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Asimismo, el resto de avisos por lluvias y tormentas se registrarán en Castellón; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; centro de Navarra; Barcelona, Girona y Tarragona; Cantabria del Ebro; y Huesca, Teruel y Zaragoza. De forma paralela, hay avisos amarillos solo por lluvias en vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro; Burgos; y litoral cántabro y centro y Valle de Villaverde.

A su vez, se darán avisos amarillos por tormentas en Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana; Ribera del Ebro de Navarra; Lleida; Palencia y Valladolid; Liébana; y litoral oriental asturiano, central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa. Además, habrá avisos por viento en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera.

Tendencia a la inestabilización

AEMET prevé una tendencia hacia la inestabilización en la Península para estas horas. Sin embargo, ha precisado que a primeras horas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. solo quedarán el extremo noroeste, Alborán y Bajo Ebro con cielos nubosos o cubiertos y con posibles precipitaciones ocasionales en el oeste de Galicia.

A partir de las horas centrales se desarrollará abundante nubosidad de evolución que dejará chubascos y tormentas en amplias zonas de la mitad norte y puntos del interior sureste. El organismo estatal espera que sean fuertes y apunta a la opción de que lleguen a presentar granizo grande y rachas muy fuertes de viento en el cuadrante nordeste peninsular, área cantábrica y meseta norte.

En cuanto a los archipiélagos, se registrará un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. Por otro lado, Galicia y el Cantábrico presentarán bancos de niebla matinales, con posibles brumas y nieblas costeras en el Estrecho, Alborán y litoral gallego, al igual que calima ligera en Canarias y en el oeste peninsular.

Máximas en ascenso

En cuanto a las temperaturas, AEMET apunta a máximas en ascenso en litorales mediterráneo y área cantábrica, con pocos cambios en el resto. Así pues, se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares, Canarias y localmente en la meseta norte. Se podrían alcanzar los 40 grados en el Guadalquivir.

Por otra parte, las mínimas aumentarán en Huelva, Extremadura, Cantábrico oriental y alto-medio Ebro y aledaños y permanecerán con pocos cambios en el resto. Continuarán registrándose noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur y del nordeste peninsular, así como en las islas. Se quedarán por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo, Guadalquivir y de Canarias.

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