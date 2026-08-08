España, en alerta: hasta 16 comunidades autónomas, en avisos por altas temperaturas, lluvias, tormentas o viento

Los detalles La AEMET, en su predicción, pone especial atención en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, que estarán en nivel naranja por altas temperaturas. Así estarán también en Navarra y Lleida pero por tormentas y lluvias, respectivamente.

España se enfrenta a un fin de semana con avisos meteorológicos en 16 comunidades autónomas debido a altas temperaturas, lluvias, tormentas y viento, según la AEMET. Andalucía alcanzará el nivel naranja por calor, especialmente en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla. En Cantabria, Castilla y León y Navarra, las alertas serán por tormentas, mientras que en Cataluña se centrarán en las lluvias, con especial atención en Lleida. Otros avisos de calor se activarán en regiones como Valencia, Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha. Se esperan chubascos y tormentas fuertes en el norte y sureste peninsular, con posibilidad de granizo y rachas de viento. Las temperaturas máximas superarán los 35 grados en varias zonas, alcanzando los 40 grados en el Guadalquivir, mientras que las mínimas aumentarán en algunas regiones, con noches tropicales en el sur y nordeste peninsular.

España afronta un fin de semana con avisos hasta en 16 comunidades autónomas. Con gran parte del territorio en alerta por altas temperaturas, lluvias, tormentas o viento en un día en el que en Andalucía se alcanzará el nivel naranja por calor. En el que en Cantabria, Castilla y León y Navarra será por tormentas. En el que en Cataluña la razón serán las lluvias.

Así ha informado de ello la AEMET, en una predicción que concreta en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla los avisos naranjas por altas temperaturas en Andalucía. En cuanto a Navarra, las tormentas se darán en su vertiente cantábrica y en el Pirineo Navarro. En Cataluña, la atención está puesta en Lleida.

El resto de avisos por calor se activarán en Alicante y Valencia; Ribera del Ebro de La Rioja; centro de Navarra, Pirineo Navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Badajoz y Cáceres; Barcelona, Girona y Lleida; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Ávila y Soria; Mallorca, Ibiza y Formentera; Huesca y Zaragoza; Cádiz, Granada y Málaga; Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Asimismo, el resto de avisos por lluvias y tormentas se registrarán en Castellón; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; centro de Navarra; Barcelona, Girona y Tarragona; Cantabria del Ebro; y Huesca, Teruel y Zaragoza. De forma paralela, hay avisos amarillos solo por lluvias en vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro; Burgos; y litoral cántabro y centro y Valle de Villaverde.

A su vez, se darán avisos amarillos por tormentas en Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana; Ribera del Ebro de Navarra; Lleida; Palencia y Valladolid; Liébana; y litoral oriental asturiano, central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa. Además, habrá avisos por viento en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera.

Tendencia a la inestabilización

AEMET prevé una tendencia hacia la inestabilización en la Península para estas horas. Sin embargo, ha precisado que a primeras horas predominarán los cielos poco nubosos o despejados. solo quedarán el extremo noroeste, Alborán y Bajo Ebro con cielos nubosos o cubiertos y con posibles precipitaciones ocasionales en el oeste de Galicia.

A partir de las horas centrales se desarrollará abundante nubosidad de evolución que dejará chubascos y tormentas en amplias zonas de la mitad norte y puntos del interior sureste. El organismo estatal espera que sean fuertes y apunta a la opción de que lleguen a presentar granizo grande y rachas muy fuertes de viento en el cuadrante nordeste peninsular, área cantábrica y meseta norte.

En cuanto a los archipiélagos, se registrará un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. Por otro lado, Galicia y el Cantábrico presentarán bancos de niebla matinales, con posibles brumas y nieblas costeras en el Estrecho, Alborán y litoral gallego, al igual que calima ligera en Canarias y en el oeste peninsular.

Máximas en ascenso

En cuanto a las temperaturas, AEMET apunta a máximas en ascenso en litorales mediterráneo y área cantábrica, con pocos cambios en el resto. Así pues, se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares, Canarias y localmente en la meseta norte. Se podrían alcanzar los 40 grados en el Guadalquivir.

Por otra parte, las mínimas aumentarán en Huelva, Extremadura, Cantábrico oriental y alto-medio Ebro y aledaños y permanecerán con pocos cambios en el resto. Continuarán registrándose noches tropicales en amplias zonas de la mitad sur y del nordeste peninsular, así como en las islas. Se quedarán por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo, Guadalquivir y de Canarias.

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