El calor y las tormentas mantienen en alerta a casi toda España, con cinco CCAA en nivel naranja

La calima y los reventones térmicos se suman al calor extremo y ponen en alerta a todo el este peninsular

Los detalles Cinco comunidades estarán este viernes en aviso naranja por altas temperaturas, mientras la lluvia y las tormentas afectarán a amplias zonas del país. AEMET prevé máximas de hasta 40 grados y chubascos localmente fuertes.

Este viernes, todas las comunidades autónomas estarán en aviso por condiciones meteorológicas adversas, incluyendo calor, lluvias, tormentas y niebla. Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid estarán en alerta naranja por altas temperaturas, afectando a varias provincias como Córdoba, Sevilla, Jaén, y zonas de Madrid. Además, habrá avisos amarillos en otras regiones. La inestabilidad aumentará con el acercamiento de una vaguada, que podría convertirse en una DANA, provocando chubascos y tormentas fuertes en el norte y este peninsular. Las temperaturas superarán los 35 grados en amplias zonas, con posibles 40 grados en el valle del Guadalquivir y el Ebro. En Canarias, se esperan cielos nubosos y viento alisio moderado.

El calor, las lluvias, las tormentas y la niebla pondrán este viernes en aviso a todas las comunidades autónomas, en una jornada marcada por el contraste meteorológico. Cinco regiones —Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad de Madrid— estarán en nivel naranja por altas temperaturas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los avisos naranjas por calor afectarán a Córdoba, Sevilla y Jaén; Huesca y Zaragoza; Toledo y Cuenca; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; y a distintas zonas de la Comunidad de Madrid, entre ellas el área Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste.

Además, habrá avisos amarillos por altas temperaturas en distintas zonas de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra, La Rioja y Canarias.

Tormentas en el norte y el este

La inestabilidad irá aumentando a lo largo del día debido al acercamiento de una vaguada, que durante las próximas jornadas podría evolucionar hacia una DANA. AEMET prevé que la mañana transcurra con cielos poco nubosos en buena parte del país, aunque habrá mayor nubosidad en el norte de Galicia, Asturias y Cantabria, así como en el litoral de Alborán, donde también se esperan precipitaciones débiles.

Por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución favorecerá la aparición de chubascos y tormentas en zonas montañosas del norte y en el tercio oriental de la Península. Algunas podrán ser localmente fuertes, acompañadas de rachas de viento muy intensas y granizo, especialmente en las sierras del sureste y en los sistemas Cantábrico e Ibérico y sus alrededores.

También se han activado avisos por lluvias y tormentas en puntos de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Ourense y Lugo estarán además en aviso por niebla.

En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nubosos o despejados en el resto. AEMET también contempla la posibilidad de bancos de niebla en el extremo norte y los litorales de Alborán, así como calima ligera en el archipiélago.

Máximas por encima de 35 grados

Las temperaturas máximas descenderán en buena parte de la Península, salvo en el arco mediterráneo, donde apenas variarán. El descenso será especialmente acusado en el Cantábrico oriental y más ligero en los archipiélagos.

Pese a esta bajada, los termómetros superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y las islas. Los 40 grados podrían alcanzarse o superarse en el valle del Guadalquivir y el Ebro, así como de forma puntual en otros valles atlánticos del suroeste y en las cuencas del Genil y el Segura.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios y persistirán las noches tropicales —aquellas en las que no se baja de los 20 grados— en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste, la meseta norte, el Cantábrico y los archipiélagos. En el Mediterráneo y el sur de Gran Canaria, las mínimas podrán mantenerse por encima de los 25 grados.

Viento y ambiente marítimo

En Canarias soplará alisio moderado, con rachas fuertes en zonas expuestas. También se espera levante moderado en el Estrecho y Alborán, viento del norte en los litorales de Galicia y el Cantábrico y del nordeste en las costas del sureste.

En el resto del país predominarán vientos flojos, con componente este en Baleares y el litoral mediterráneo y dirección variable en el interior.

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