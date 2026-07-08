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Un respiro, pero no mucho

Sin respiro pese al fin de la ola de calor: las temperaturas extremas seguirán derritiendo España

Los detalles La ola de calor que se está sintiendo en toda España está previsto que acabe el viernes. Sin embargo, para ese día las temperaturas continuarán siendo muy altas, con valores cercanos a los 40 grados.

Una joven se protege del calor con paraguas durante este miércoles en Valencia.
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Las temperaturas extremas continúan derritiendo España. Una ola de calor que este miércoles ha activado los avisos en gran parte del país y que se espera que finalice el viernes.

Para mañana, último día de la ola de calor, bajarán las temperaturas en Extremadura y en buena parte de Andalucía, y lo harán de forma ligera en el área mediterránea. Aun así, continuará el calor intenso, con más de 36 grados de forma generalizada y más de 40 grados en el nordeste, zona centro, interior de las regiones mediterráneas y puntos de Baleares.

A partir del viernes y sobre todo del fin de semana ya no se cumplirán estrictamente las condiciones de ola de calor, aunque seguiremos con valores muy elevados en buena parte de España, rozando los 40 grados.

De esta forma, parece que el sofocante calor no terminará con el final de la ola: a comienzo de la próxima semana podría incluso producirse un nuevo repunte de las temperaturas.

Para el viernes, habrá bajadas generalizadas de temperaturad e dos o tres grados, aunque el calor continuará acusado tras varios días con valores térmicos extremos. Por tanto, pese al descenso, todavía se alcanzarán 38 grados en Palma de Mallorca y 40 grados en Zaragoza o Lleida, mientras que Madrid llegará a 36 grados después de una mínima que no bajará de 24.

El descenso será más acusado en el oeste peninsular, sobre todo en zonas de Andalucía, donde Sevilla se quedará en torno a 32 grados.

El fin de semana estará marcado por vaivenes térmicos, con subidas y bajadas de temperatura en función del día y de las zonas.

El sábado subirán de forma notable en el Cantábrico y de manera más ligera en el interior peninsular, mientras que bajarán en el área mediterránea y Baleares; y el domingo, en cambio, descenderán en el oeste peninsular, más acusada en Galicia y en el oeste de Castilla y León, y bajarán de forma más ligera en el centro.

El sábado será una jornada muy calurosa, con máximas de 36 a 38 grados en amplias zonas del interior peninsular y el domingo el calor se concentrará en la mitad este y Baleares, donde las máximas superarán los 36 grados en muchos puntos, mientras que en el oeste los valores quedarán por debajo de los 34 grados.

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