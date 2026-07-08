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Un edificio de 38 plantas en Nueva York

Desalojan un rascacielos de Manhattan por peligro de derrumbe

Los detalles Han encontrado columnas deformadas y múltiples grietas en la estructura del edificio, construido en los años 70, que estaban remodelando para convertir oficinas en viviendas.

El edificio de 38 pisos en construcción en Midtown Manhattan corre riesgo de derrumbe. El edificio de 38 pisos en construcción en Midtown Manhattan corre riesgo de derrumbe.Agencia EFE

El rascacielos en obras que fue evacuado este martes en Manhattan (Nueva York) al detectar los servicios de emergencia "dos columnas estructurales combadas" ha seguido "moviéndose" mientras más de un centenar de efectivos trabajan para estabilizarlo.

El rascacielos de 37 pisos en el número 235 de la calle 42, en el este de la isla, es un antiguo edificio de oficinas que está siendo reformado para acoger viviendas, y empezó a mostrar "problemas estructurales", indicaron representantes del Departamento de Bomberos.

La jefa de Incendios, Lillian Bonsignore, y el jefe del Departamento, John Esposito, relataron que los efectivos respondieron a llamadas de emergencia porque caían ladrillos del edificio, comprobaron que estaba "inestable" y comenzaron las evacuaciones. Esposito especificó que las vigas de acero del edificio "comenzaron a curvarse y desviarse", por lo que se estableció un perímetro de "amenaza de colapso" y fueron evacuados ese y otros edificios cercanos. "El edificio ha continuado moviéndose desde que estamos en el lugar", agregó.

Emergencias trabaja en el exterior del edificio y los edificios cercanos fueron desalojados. Emergencias trabaja en el exterior del edificio y los edificios cercanos fueron desalojados.Agencia EFE

Los efectivos usan "herramientas especializadas" que detectan movimientos "de centímetros o fracciones de pulgada", lo que significa que "aún es peligroso". El alcalde, Zohran Mamdani, dijo que "la situación es extremadamente seria" y evoluciona "minuto a minuto", por lo que las autoridades han precintado la zona hasta que se considere segura.

Todos los trabajadores de la obra están a resguardo y no hay heridos, aseguró. El jefe del Departamento de Edificios de la ciudad, Ahmed Tigano, divulgó que los problemas estructurales se localizan en el piso 21, con dos columnas estructurales "combadas", así como "múltiples grietas y suelos hundiéndose".

Tigano explicó que unos 150 efectivos de emergencia y especializados, utilizando también drones, evalúan si hay más movimientos, y el siguiente paso es que entren en el interior para llevar maquinaria, "apuntalar ese piso" y buscar otros "puntos débiles" que necesitan refuerzo. Las obras habían pasado las revisiones y obtenido las aprobaciones pertinentes en los dos últimos años para la conversión de oficinas a espacio residencial, incluyendo la construcción de once nuevos pisos sobre una parte del edificio, sin superar la altura máxima de 37, destacó Tigano.

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