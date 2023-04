El episodio de calor anómalo, que entra este viernes en su punto álgido y afecta a numerosas provincias, ha puesto el foco en la necesidad de adoptar medidas y ha obligado a algunos ayuntamientos y autonomías a adelantar sus planes frente a las altas temperaturas, después de que este jueves se llegase en Córdoba hasta los 38,8 grados, un récord histórico de temperaturas para el mes de abril en la España peninsular, según informó la Aemet.

En este sentido, la Agencia Estatal de Meteorología indica que dicha medida supera los 38,6 grados alcanzados en Elche en el 2011. Sin embargo, Gran Canaria es la que tiene el récord de temperaturas máximas en España en el mes de abril, ya que en 2013, los termómetros llegaron hasta los 40.2 grados en la Aldea de San Nicolás.

Además, este viernes la Aemet prevé un nuevo ascenso que llevará al termómetro a superar los 35 grados en el valle del Guadalquivir, áreas de La Mancha y del interior oriental de Andalucía, y el anticiclón no dará tregua, más allá de precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y algunas cordilleras.

De esta forma, la sequía y las temperaturas propias de verano en el mes de abril han llevado a colectivos como el profesorado a exigir medidas, ya que, según denuncian, las aulas no están adaptadas a los retos que marca la emergencia climática.

CSIF se ha dirigido al Ministerio de Educación para recordar el compromiso incumplido de un protocolo y, además, ha pedido a territorios como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón o La Rioja que se adapten los horarios a franjas con temperaturas más suaves, que mejoren la climatización o habiliten espacios con sombra en los recreos.

Así, a los consejos habituales, como no salir de casa ni hacer ejercicio en el exterior en las horas centrales del día, buscar la sombra, mantenerse hidratado, protegerse con gorras, gafas de sol y crema solar o evitar las comidas copiosas, se unen decisiones concretas de las administraciones públicas.

En realidad, son pocos los territorios que se han puesto manos a la obra para hacer frente a los estragos del cambio climático, que se activarán el próximo 15 de mayo, ya que Sanidad ha adelantado dos semanas la entrada en vigor del plan contra el calor, que se prolongará más allá del 30 de septiembre, según la evolución de las temperaturas.

Andalucía es una de las comunidades que se han adelantado al plan de Sanidad. En concreto, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha acciones desde el pasado viernes en la Feria, donde se ha reforzado los servicios sanitarios, se ha incluido un punto de distribución de agua y se ha sumado un segundo abrevadero para los caballos.

Sin embargo, ni en Granada ni en Córdoba, que comienza ahora su fiesta de las Cruces, se han adoptado medidas especiales, mientras que en Marbella el Ayuntamiento ha adelantado el dispositivo informativo dirigido a los 170 mayores del servicio de ayuda a domicilio, a los que se les facilitarán consejos para combatir la ola, como no salir en las horas más calurosas, usar sombreros y abanicos, beber líquidos o ventilar la casa.

En paralelo, la Junta se plantea adelantar a primeros de mayo la activación del plan por las altas temperaturas, que adapta los horarios de trabajo en el exterior para evitar las franjas más tórridas, así como poner en marcha el programa de atención a mayores y enfermos crónicos a través del servicio de teleasistencia y campañas de información.

En Murcia, la Consejería de Salud ha adelantado al 15 de mayo la entrada en vigor del plan con acciones preventivas contra el calor, y ha llamado a la prudencia para evitar efectos adversos durante los meses de más calor, especialmente en los grupos de población más vulnerables como mayores, enfermos crónicos, niños y mujeres embarazadas, así como personas que realizan trabajos al aire libre.

Madrid abre el 13 de mayo las primeras 17 piscinas y adelanta a este viernes la apertura de la playa de Madrid Río del distrito de Arganzuela, mientras que voluntarios colaborarán con Samur Social en la distribución de agua a los ciudadanos por las calles de la ciudad. También la Comunidad ha aprobado un plan ante Episodios de Altas Temperaturas que permite, entre otras acciones, adaptar el horario lectivo de los centros educativos y la vigilancia específica de la correcta climatización en recintos de atención social o sanitaria.

En Castilla-La Mancha no se han impulsado medidas concretas, aunque el presidente regional quiere habilitar climatización eficiente en los colegios y en los institutos en las zonas que más están padeciendo los efectos del cambio climático. Por su parte, el Ayuntamiento de Albacete sí estudia adelantar la apertura de piscinas, prevista a finales de junio, y climatizar escuelas infantiles, de su competencia.

Asimismo, desde este jueves están activadas las medidas preventivas propias del verano en Cataluña, que normalmente entran en vigor a mediados de junio. Los proveedores sanitarios recibirán desde este viernes las instrucciones para la detección y control de pacientes vulnerables, especialmente personas mayores y con patologías.

El Ayuntamiento de Valencia ha retrasado la hora de cierre de los parques, pero más allá de eso no se ha establecido ninguna medida excepcional y el programa frente al calor empezará el 15 de mayo. Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat se ha preparado una serie de medidas preventivas ante el riesgo de incendios. Las más destacada son vuelos de vigilancia preventiva en las zonas más sensibles, las zonas con nivel de riesgo alto y extremo.

Del otro lado, son muchas las comunidades autónomas que no han aplicado medidas concretas, como Euskadi, Asturias o Cantabria, ya que las temperaturas no han sido en sus territorios anómalas. En otras, como Extremadura, donde sí han tenido temperaturas altas, el Gobierno regional sostiene que no se dan las circunstancias porque ni el 112 ni la Aemet han activado alerta alguna, que es la premisa, ni tampoco La Rioja ni Aragón han impulsado medidas específicas.