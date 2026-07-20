A las puertas de la tercera ola de calor del verano: siete comunidades activan el aviso naranja por altas temperaturas

Este martes comienza, de nuevo, según las previsiones, la tercera ola de calor del verano, que se extenderá hasta el jueves y que afectará, sobre todo, al sur y al este peninsular.

La tercera ola de calor comenzará el martes 21 de julio y se extenderá hasta el jueves 23, afectando principalmente al sur y al este peninsular, con especial incidencia en el sureste. Siete comunidades han activado el aviso naranja por temperaturas que alcanzarán hasta 41 grados, según la AEMET. En Aragón, la provincia de Zaragoza tiene alerta naranja, mientras que Cataluña, en Lleida, también está en naranja. La Región de Murcia y las provincias de Alicante y Valencia esperan máximas de hasta 41 grados. Además, habrá tormentas y calima en el Mediterráneo, Baleares y el sur, con cielos turbios.

A las puertas de la tercera ola de calor, que, según las previsiones, comienza mañana, martes 21 de julio, y se extenderá hasta el jueves, 23 de julio, siete comunidades del sur y la mitad este peninsular han activado ya este lunes el aviso naranja (peligro importante) por altas temperaturas, que alcanzarán hasta 41 grados, según informa la AEMET. Esta tercera ola de calor afectará, sobre todo, al sur y al este peninsular, con especial atención al sureste.

Este lunes, las temperaturas comenzarán a subir, sobre todo en el noreste, pero también en muchas zonas del Mediterráneo. Estaremos a más de 35 grados en buena parte del sur de la península, también en puntos del este del país y más de 40 en buena parte de Andalucía, también de la Región de Murcia, puntos de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Valenciana, de las Islas Baleares y también en buena parte del centro de Aragón. Por ejemplo, con 40 grados de máxima mañana en Zaragoza.

Aragón continúa con alerta naranja en la provincia de Zaragoza, y alerta amarilla en el resto de la comunidad por máximas entre 34 y 38 grados; Cataluña, también en naranja por máximas de hasta 39 grados en la provincia de Lleida.

En el Mediterráneo, la Región de Murcia y las provincias de Alicante y Valencia están en naranja por calor con máximas que escalarán hasta los 39-41 grados, mientras que en las Baleares la alerta naranja por calor sofocante sólo afectará a la isa de Mallorca, donde se prevén hasta 39 grados.

Castilla-La Mancha también está en naranja por altas temperaturas con mayor incidencia en la provincia de Albacete con máximas de hasta 39 grados, mientras que el resto de la comunidad sigue en amarillo por valores entre los 34 y 38 grados.

La Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen alerta amarilla por registros máximos entre 36 y 38 grados. Además en las provincias de Albacete, Valencia y en la Región de Murcia hay también aviso amarillo por tormentas.

Será, en definitiva, un día acompañado con temperaturas muy altas y con calima, que deja el cielo todavía bastante turbio en buena parte del Mediterráneo, de Baleares y del sur, y también de las Islas Canarias.

Por la mañana, habrá algunas lluvias, sobre todo en el norte y después con tormentas que serán muy parecidas a las que hemos tenido durante la tarde de domingo, tormentas que poco a poco se van a ir desplazando hacia el noreste de Andalucía Oriental, Región de Murcia, Albacete y también a puntos de costa de la Comunidad Valenciana, sur de Aragón, provincia de Teruel, Pirineo y en el norte interior de Cataluña con algún chubasco puntual que también pueda caer, por ejemplo, en puntos del norte de la isla de Mallorca.

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