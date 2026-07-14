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El verano nos hace más irascibles

Fatiga mental, irritabilidad y pérdida de capacidad cognitiva: así afecta el calor extremo a nuestra salud mental

Los detalles Los psicólogos detallan que las altas temperaturas tienen un gran impacto en nuestro estado de ánimo, ya que "nuestro cuerpo vive el calor extremo como una amenaza".

Fatiga mental, irritabilidad y pérdida de capacidad cognitiva: así afecta el calor extremo a nuestra salud mental
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El calor afecta, y mucho, a nuestro estado de ánimo. Con las altas temperaturas, muchas personas aseguran estar más irascibles o de peor humor, y tiene una explicación científica y psicológica.

"Nuestro cuerpo vive el calor extremo como una amenaza; eso hace que cuando las temperaturas son muy elevadas, es más probable que estemos fuera de nuestra ventana de tolerancia", ha explicado la psicóloga Silvia Álava.

Como consecuencia, en esta época del año se está más irascible, se tiene menos paciencia y es habitual que se responda de forma más agresiva, incluso, a las personas de nuestro entorno.

"Como están un poco más insoportables, pues a la vez también estás tú un poco más insoportable. Son niños, en casa pasan calor y no saben qué hacer, se aburren", ha explicado un padre junto a sus dos hijas. "El cuerpo tiene que utilizar mucha energía para regular la temperatura interna, lo que provoca una mayor sensación de cansancio y, además, va a disminuir nuestra capacidad cognitiva", ha señalado la psicóloga.

Por eso, es normal que disminuya nuestra atención, la memoria y que nos notemos más lentos y menos hábiles mentalmente. Y si encima a esto se le suman las noches tropicales en las que dormir se convierte en todo un reto, este efecto se multiplica.

Con esta combinación de factores, el cuerpo y el cerebro no pueden restaurar completamente su energía de forma correcta, y hacen que arrastremos la fatiga y el malestar durante días. Y para aquellas personas que padecen alguna patología previa, lidiar con el calor es prácticamente misión imposible.

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