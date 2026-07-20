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Nueva ola de calor en España: siete comunidades en aviso naranja por altas temperaturas que podrían superar los 40º

Los detalles Al menos otras cuatro comunidades y la ciudad autónoma de Ceuta estarán en aviso amarillo por el calor.

Ola de calor en España
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Arranca este martes la tercera ola de calor en España de este verano. Así lo advierte la AEMET, que avisa de que las temperaturas empezarán a ascender en gran parte de la vertiente atlántica peninsular e interior sureste, mientras que podrán descender en zonas del alto Ebro e Ibérica norte.

Según un aviso especial lanzado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera un "nivel de peligro importante o incluso extraordinario" durante las horas centrales, especialmente para personas vulnerables y en actividades al aire libre.

Ante esta situación, la AEMET ha activado avisos naranjas por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, así como amarillos en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y ciudad autónoma de Ceuta.

Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental, predominarán los cielos nubosos, con alguna llovizna débil y dispersa.

Se formará nubosidad de evolución y se prevén chubascos y tormentas con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente acompañadas de granizo en Albacete, el interior de Valencia, el norte de Murcia, donde también hay activados avisos amarillos, y los Pirineos orientales.

No se descartan en las sierras prelitorales de Castellón y Tarragona. Podrán producirse brumas matinales en Galicia y en la cordillera Cantábrica. Se espera la presencia de calima en el sur y este de la península y en Baleares.

Más de 40ºC en algunos puntos

Las temperaturas máximas aumentarán, salvo en el Ebro, el levante, Baleares y Canarias, donde descenderán ligeramente. Se superarán los 35 ºC en Baleares y amplias zonas de la península, excepto en las regiones del noroeste, los litorales y zonas montañosas.

Se prevé que se superen los 40ºC en el interior de Andalucía y de Murcia y en el sur de Castilla-La Mancha. Se esperan noches tropicales en amplias zonas de Andalucía, el este peninsular y en Baleares, y en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir, las mínimas podrían no descender de los 25 ºC.

Las mínimas bajarán ligeramente en la mitad norte y subirán en la sur peninsular. Soplará viento alisio en Canarias, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Se prevé viento de poniente en el golfo de Cádiz y Estrecho, del nordeste en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia, en general moderado. El viento será flojo en el resto, con tendencia a arreciar. En Baleares, será flojo y variable.

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