Nueva ola de calor en España: siete comunidades en aviso naranja por altas temperaturas que podrían superar los 40º

Los detalles Al menos otras cuatro comunidades y la ciudad autónoma de Ceuta estarán en aviso amarillo por el calor.

Este martes comienza la tercera ola de calor en España, según la AEMET, con temperaturas en aumento en gran parte de la península, mientras que en el alto Ebro e Ibérica norte podrían descender. La AEMET ha emitido un aviso especial por "nivel de peligro importante o extraordinario" durante las horas centrales, especialmente para personas vulnerables y actividades al aire libre. Se han activado avisos naranjas por altas temperaturas en varias comunidades, incluyendo Andalucía y Cataluña, y amarillos en otras, como Madrid y Navarra. Se esperan temperaturas superiores a 40ºC en el interior de Andalucía y Murcia. Además, se prevén chubascos y tormentas con rachas fuertes de viento en ciertas áreas.

Arranca este martes la tercera ola de calor en España de este verano. Así lo advierte la AEMET, que avisa de que las temperaturas empezarán a ascender en gran parte de la vertiente atlántica peninsular e interior sureste, mientras que podrán descender en zonas del alto Ebro e Ibérica norte.

Según un aviso especial lanzado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera un "nivel de peligro importante o incluso extraordinario" durante las horas centrales, especialmente para personas vulnerables y en actividades al aire libre.

Ante esta situación, la AEMET ha activado avisos naranjas por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, así como amarillos en Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y ciudad autónoma de Ceuta.

Únicamente en el norte de Galicia y el Cantábrico occidental, predominarán los cielos nubosos, con alguna llovizna débil y dispersa.

Se formará nubosidad de evolución y se prevén chubascos y tormentas con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente acompañadas de granizo en Albacete, el interior de Valencia, el norte de Murcia, donde también hay activados avisos amarillos, y los Pirineos orientales.

No se descartan en las sierras prelitorales de Castellón y Tarragona. Podrán producirse brumas matinales en Galicia y en la cordillera Cantábrica. Se espera la presencia de calima en el sur y este de la península y en Baleares.

Más de 40ºC en algunos puntos

Las temperaturas máximas aumentarán, salvo en el Ebro, el levante, Baleares y Canarias, donde descenderán ligeramente. Se superarán los 35 ºC en Baleares y amplias zonas de la península, excepto en las regiones del noroeste, los litorales y zonas montañosas.

Se prevé que se superen los 40ºC en el interior de Andalucía y de Murcia y en el sur de Castilla-La Mancha. Se esperan noches tropicales en amplias zonas de Andalucía, el este peninsular y en Baleares, y en puntos del litoral mediterráneo y del Guadalquivir, las mínimas podrían no descender de los 25 ºC.

Las mínimas bajarán ligeramente en la mitad norte y subirán en la sur peninsular. Soplará viento alisio en Canarias, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Se prevé viento de poniente en el golfo de Cádiz y Estrecho, del nordeste en los litorales de Cataluña, Cantábrico y Galicia, en general moderado. El viento será flojo en el resto, con tendencia a arreciar. En Baleares, será flojo y variable.

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