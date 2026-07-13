La tercera ola de calor de 2026 podría llegar este martes: todo el este peninsular, en aviso amarillo

Los detalles Lo peor llegará a partir del miércoles, con máximas de hasta 42 grados en la Comunidad Valenciana y Murcia.

España podría enfrentar su tercera ola de calor de 2026 en los próximos días. Desde este martes, los termómetros aumentarán en todo el país, con subidas de entre cuatro y cinco grados en gran parte de la Península. En el Alto Ebro, las temperaturas superarán los 40 grados en ciudades como Pamplona, Zaragoza y Lleida. A partir del miércoles, el este peninsular, especialmente Murcia y la Comunidad Valenciana, alcanzará máximas de hasta 42 grados. En contraste, el oeste peninsular experimentará temperaturas más suaves, con Badajoz y Sevilla apenas superando los 34 grados. La AEMET ha emitido avisos amarillos en varias comunidades por altas temperaturas, siendo Baleares la única con aviso naranja.

España podría enfrentarse en los próximos días a la tercera ola de calor del 2026. A partir de este martes, los termómetros se dispararán en todo el país, con subidas generalizadas de entre cuatro y cinco grados en la mayor parte de la Península. Una subida que será especialmente pronunciada en algunas zonas del Alto Ebro que hará que se superen los 40 grados en Pamplona, Zaragoza o Lleida.

Sin embargo, lo peor llegará a partir del miércoles, cuando los termómetros seguirán escalando. Especialmente pronunciada será la subida en el este peninsular, pues en Murcia y algunas zonas de la Comunidad Valenciana se esperan máximas de hasta 42 grados. Además, durante ambos días, el calor vendrá acompañado de polvo en suspensión en el este peninsular y Baleares, lo que dará lugar a calima, con enturbiamiento de los cielos, reducción de la visibilidad y un empeoramiento de la calidad del aire.

No obstante, las temperaturas serán mucho más suaves en el oeste peninsular, pues ciudades como Badajoz o Sevilla apenas pasarán de los 34 grados.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hay avisos amarillos en varias comunidades por altas temperaturas: Aragón, Castilla - La Mancha, Catalunya, Baleares, Navarra, La Rioja y Comunidad Valenciana. Solo en el caso de Baleares será naranja (riesgo importante).

España, ante las semanas más calurosas del año

Pese a que aún no se pueda hablar oficialmente de ola de calor, España entra con esta subida de las temperaturas en la canícula, el periodo de más calor de todo el año. Se espera que durante las próximas dos semanas se registren las máximas más altas de todo el verano en diversos puntos del país.

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