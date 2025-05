El mes de marzo se cuela en el podio de los más lluviosos y fríos: de media no se han superado los 9ºC

Este fin de semana se van a superar los 30 grados en Andalucía y Aragón, como resultado de un aumento generalizado de las temperaturas en todo el país. Un aumento que va a continuar este domingo.

Pero llegar hasta aquí ha costado mucho. Muchas lluvias y borrascas, que han desesperado a la población. En resumen, "no ha 'parao', no ha 'parao', no ha 'parao'", declara un hombre a laSexta. Tras Martinho, Konrad y Laurence, por fin llega ha llegado el turno del sol, que se estaba haciendo de rogar.

De hecho, este mes de marzo se ha colado en el podio de los más lluviosos y también de los más fríos. De media no se ha llegado a los 9ºC.

Eso sí, a la ropa de abrigo y a los paraguas se les ha dado más uso del esperado, sobre todo en puntos del país donde no están tan acostumbrados a que llueva, como en Andalucía. "Era una depresión, que ya pensaba que estaba en el norte", se lamenta una andaluza. De hecho, el paraguas se ha convertido en el objeto más buscado estos meses.

También se han visto granizadas intensas estos meses y desbordamientos de ríos debido al mal tiempo. Solo en Madrid se registraron durante los primeros 20 días de marzo 213,6 milímetros de precipitación, lo que provocó que el Manzanares estuviera a punto de de desbordarse. Las borrascas hicieron que España se invirtiera, y que en Andalucía lloviera más que Galicia.

Esta ha sido la sexta primavera más lluviosa desde que hay registros. En marzo llovió más del doble de lo habitual, unas precipitaciones que también se han extendido al mes de abril y, en el mes de mayo, ya hemos superado la media. Y, ojo, porque el mes todavía no ha terminado...