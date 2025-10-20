Hallazgo histórico: descubren por primera vez mosquitos en Islandia

Las causas El aumento de las temperaturas está permitiendo el desarrollo de los mosquitos en latitudes más altas.

Científicos del Instituto de Historia Natural de Islandia han identificado por primera vez tres mosquitos en el país, un hecho sorprendente dado que las condiciones climáticas de Islandia dificultaban su supervivencia. El descubrimiento fue realizado por Björn Hjaltason en el municipio de Kjós y confirmado por el entomólogo Matthías Alfredsson, quien identificó la especie como culiseta annulata, resistente al frío. El cambio climático y el aumento de temperaturas han permitido que estos insectos puedan subsistir en latitudes más altas. Islandia, uno de los pocos lugares sin mosquitos, podría estar enfrentando su llegada definitiva debido a estas condiciones climáticas cambiantes.

Histórico hallazgo en Islandia: científicos del Instituto de Historia Natural de Islandia han identificado por primera vez tres mosquitos, que hasta ahora no podían sobrevivir en ese país.

Las condiciones climáticas no permitían el desarrollo de las larvas e Islandia era uno de los pocos países del mundo en librarse de estos animales. Sin embargo, el aumento de las temperaturas está haciendo que puedan subsistir en latitudes más altas.

El descubrimiento fue anunciado en el grupo de Facebook 'Insectos en Islandia' por el aficionado Björn Hjaltason, que divisó el 16 de octubre en el municipio de Kjós (sur) lo que parecía a primera vista "una mosca de un aspecto extraño", según informó este lunes la televisión pública 'RUV'.

Después de este ejemplar, Hjaltason encontró otros dos, que entregó para ser analizados al Instituto de Historia Natural de Islandia, que confirmó su sospecha inicial de que se trataba de mosquitos.

El entomólogo Matthías Alfredsson, del Instituto de Historia Natural, explicó a RUV que se trataba de la especie culiseta annulata, que es muy resistente al frío, por lo que es probable que el mosquito haya llegado a Islandia para quedarse.

Llegados en avión

Alfredsson confirmó que se trata de la primera vez que se han encontrado mosquitos viviendo en el territorio de la isla, aunque en el pasado se habían descubierto algunos ejemplares en el fuselaje de aviones que habían aterrizado en el país.

Preguntado por el posible origen de los mosquitos, Hjaltason dijo al medio islandés 'MBL' que sospechaba del puerto de la próxima localidad de Grundartangi, donde a menudo llegan barcos cargados de contenedores.

Los científicos ya habían pronosticado que era solo cuestión de tiempo que las especies de mosquitos comunes en Escandinavia o en las islas británicas acaben por instalarse en Islandia.

La pequeña nación isleña, en el borde del círculo polar ártico, era hasta ahora uno de los pocos lugares habitables de la tierra sin mosquitos, en parte debido a su aislamiento geográfico, por el que tampoco existen las serpientes.

Cambio climático

Además, el clima -en concreto, la rápida sucesión de congelación y deshielo del agua que los mosquitos necesitan para poner sus huevos y desarrollarse como larvas- también dificultaba su supervivencia.

Sin embargo, los científicos creen que el cambio climático puede traer consigo otoños y primaveras más cálidos, en los que el agua pase más tiempo sin congelarse, facilitando así la instalación de sus insectos En Groenlandia, situada a una latitud parecida, los mosquitos están asentados desde el final de la última glaciación.

A medida que las temperaturas suben en el planeta, también lo hacen los mosquitos, que actualmente son los animales más letales para los humanos por la transmisión del dengue, siendo el que más muertes produce en el planeta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.