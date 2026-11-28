Los detalles Según las previsiones, este último fin de semana de noviembre,el tiempo será soleado en amplias zonas de España, algo lluvioso en Galicia y la fachada cantábrica, con nieblas en el interior y con temperaturas que rondarán los 25 grados en Canarias, los 20 en el sur peninsular y los 10 en el norte.

Este domingo 29 de noviembre se celebran elecciones generales en España con un tiempo estable y sin fenómenos adversos destacados. Se prevén lluvias en Galicia y las comunidades cantábricas, y bancos de niebla en el interior peninsular que reducirán la visibilidad. Las temperaturas serán propias de la época: entre 10 y 15 grados en el interior, y de 18 a 20 en zonas costeras. Las capitales más calurosas serán Murcia y Sevilla con 20 a 21 grados, mientras que Canarias alcanzará entre 23 y 25 grados. En el norte, las temperaturas rondarán los 10 grados, con frío más intenso en zonas donde la niebla persista.

Este domingo 29 de noviembre se celebran elecciones generales, pero el tiempo no será en este caso un impedimento para ir a votar. Según las previsiones, este último fin de semana de noviembre,el tiempo será soleado en amplias zonas de España, algo lluvioso en Galicia y la fachada cantábrica, con nieblas en el interior y con temperaturas que rondarán los 25 grados en Canarias, los 20 en el sur peninsular y los 10 en el norte.

España afrontará este domingo 29 de noviembre, jornada electoral, con un tiempo en general estable y sin fenómenos adversos destacables, aunque se esperan lluvias en Galicia y las comunidades cantábricas, y bancos de niebla persistentes a primera hora en amplias zonas del interior peninsular que reducirán la visibilidad.

Tal como asegura Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, "este fin de semana y los días siguientes presentarán un tiempo en general estable, aunque con lluvias en Galicia y comunidades cantábricas. Se formarán numerosos bancos de niebla matinales que reducirán la visibilidad". Así, asegura, por tanto, que las temperaturas serán "propias de esta época del año".

Esto es, "hará frío, especialmente en zonas del interior donde la niebla sea un poco más persistente", al tiempo que se esperan algunas heladas nocturnas.

En cuanto a las capitales de provincia que serán más calurosas este fin de semana, según la predicción de la Aemet, recogida por Servimedia, serán Murcia y Sevilla con 20 a 21 grados. Por su lado, en Canarias, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, llegarán a entre 23 y 25 grados.

Por su lado, refrescará más de día este sábado en Madrid (10) y el domingo en Ávila, Palencia, Segovia, Valladolid y Vitoria (11).

El tiempo para el sábado, 28 de noviembre, jornada de reflexión

Este sábado se esperan abundantes y densos bancos de niebla en el interior peninsular, que reducirán notablemente la visibilidad. Cuando levanten se abrirán claros en el cielo, como en la mayor parte del resto del país, donde predominará el ambiente soleado.

Sin embargo, un frente llegará al noroeste peninsular y allí se nublará y lloverá, sobre todo en Galicia, Asturias y la provincia de León. Las precipitaciones serán abundantes en el oeste de la comunidad gallega.

Por su lado, las temperaturas subirán y se esperan entre 10 y 15 grados en el interior de la península y de 18 a 20 en zonas costeras.

El tiempo para el domingo 29N, jornada electoral

Durante el domingo, transcurrirá con un tiempo "propio de finales de noviembre, sin especial adversidad", según Del Campo. Así, lloverá en Galicia y las comunidades cantábricas y en el resto predominará el ambiente estable, con numerosos bancos de niebla de madrugada y por la mañana en el interior peninsular, que reducirán la visibilidad.

Las temperaturas bajarán en el Cantábrico y en las zonas del interior donde las nieblas sean más persistentes.

"Hará un frío propio de la época, sin extremos, y las ciudades más frías a primera hora serán Ávila y Teruel, con dos grados. La más templada a mediodía será Sevilla, con 21 grados", según informa el experto. Canarias tendrá intervalos nubosos con algunas lluvias en las islas más montañosas y las temperaturas serán suaves con 23 a 25 grados como mucho.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido