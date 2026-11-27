Los detalles Durante la jornada se esperan precipitaciones débiles en Galicia, el Cantábrico y, de forma puntual, en el sudoeste, así como en el oeste de Canarias.

El primer temporal invernal del año ha dejado 40 centímetros de nieve en Formigal, olas de más de ocho metros, temperaturas de nueve grados bajo cero en Sierra Nevada y vientos de más de 100 km/h. La borrasca se desplaza por el Mediterráneo, dejando cielos despejados, salvo en Galicia, donde se esperan lluvias, y algunos chubascos en el Cantábrico oriental y el oeste de Canarias. Aunque las precipitaciones cesan, el frío persiste, con avisos por bajas temperaturas en el norte de Aragón y Cataluña. Las máximas subirán en la Península, pero habrá niebla en Ciudad Real y Badajoz. El viento será flojo de componente oeste, con intervalos fuertes en el Ampurdán y Baleares. En Canarias, el alisio será moderado con intervalos fuertes.

Nos despedimos del primer primer temporal invernal del año, que ha dejado 40 centímetros de nieve en zonas de Formigal, en Huesca, olas de más de ocho metros de altura, nueve grados bajo cero en puntos de Sierra Nevada y rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora.

Sin embargo, la borrasca se escapa por el Mediterráneo, dejando cielos despejados, con excepción de Galicia, donde se esperan lluvias este viernes. Además, también puede caer algún chubasco en el Cantábrico más oriental y, sobre todo, en el oeste de Canarias.

Pese a que decimos adiós a las precipitaciones, lo que se queda es el frío, con avisos activados por bajas temperaturas tanto en el norte de Aragón como en el norte de Cataluña. Además, en la Comunidad de Madrid y Castilla y León se podrán alcanzar los cero grados de mínima y habrá heladas en muchas capitales de provincia.

Por su parte, las temperaturas máximas subirán en la mayor parte de la Península, aunque habrá avisos por niebla en Ciudad Real y Badajoz, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De acuerdo con el organismo estatal, las máximas no variarán en el arco mediterráneo y Baleares y bajarán en los valles del nordeste y en Canarias.

En lo referente al viento, el pronóstico apunta a que predominará flojo de componente oeste en la Península, moderado en Baleares y en el tercio este peninsular. Asimismo, se darán intervalos fuertes con posibles rachas muy fuertes de tramontana en el Ampurdán y Baleares y localmente de cierzo en el bajo Ebro durante las primeras horas del día.

Mientras, soplará un viento de sur flojo o moderado en las costas atlánticas gallegas y del Cantábrico, y en el mar de Alborán y el Estrecho, se instaurará el levante. En Canarias, el alisio será moderado con intervalos fuertes.

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