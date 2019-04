El frío se apodera de la Península Ibérica: las temperaturas son siete grados por debajo de lo habitual

El frío ha llegado a la Península Ibérica, con temperaturas hasta siete grados por debajo de lo habitual para esta época. Un frío que viene acompañado de un viento que no para de soplar en la capital.

En Tuixent-La Vansa, en Lleida han amanecido con una estampa invernal, una imagen que este año se ha retrasado hasta abril.

"Primavera con nieve, estábamos esperando enero y febrero y al final tiene que ser en abril", cuentan algunos vecinos de la zona. "Esto no nos lo esperábamos, así que muy bien, después de la semana pasada con el sol que hacía, genial"

Esto supone un regalo caído del cielo en Huesca, ya que las estaciones de esquí no veían caer un copo desde finales de enero, hace ya más de dos meses.

En Formigal se han acumulado 40 centímetros de nieve nueva y en Cerler más de 25, lo que garantiza la apertura de las pistas para esta Semana Santa.

Pequeños y no tan pequeños aprovechan para jugar con la nieve en Pedrafita do Cebreiro, Lugo. "Estas dos niñas no conocieron nunca la nieve, ya fue verla desde la carretera y parar, y en el mundo de Frozen" cuenta el padre.

Por el norte y también por el sur, un manto blanco cubre Sierra Nevada en Granada. En San Juan de Alicante, el granizo hacía estallar algunos transformadores de luz.