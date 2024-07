Baltasar Garzón, el que fuera juez de la Audiencia Nacional, destaca en laSexta Xplica un hecho "muy grave" que ha tenido lugar en el caso Begoña Gómez. Y es que, cuando se "convoca a Barrabás como testigo y se le toma declaración es necesario, obligatorio y, si no se hace es ilegal, suspender la declaración en el momento en el que se le hace una pregunta incriminatoria", aclara, ya que, "ha cambiado su condición a investigado". "Esto no ha sucedido así", explica a Verónica Sanz.

"Lo que han hecho ha sido tomarle declaración como testigo, en la que tienes obligación de contestar con la verdad, y luego lo han convertido en investigado", comenta. A esto se suma que tendrían que haberlo suspendido y haberle vuelto a tomar declaración días después para que "la defensa se pudiera defender".

Además, en la condición de investigado, el sujeto "tendría derecho a no declarar. Con lo cual no ha tenido el derecho a no declarar". "Esto es totalmente irregular", informa en este vídeo.