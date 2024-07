El expresidente de Cantabria y líder de PRC, Miguel Ángel Revilla, ha tildado todo lo que rodea el caso de la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, de una "especie de inquisición por parte del juez" Juan Carlos Peinado.

Revilla ha afirmado en laSexta Xplica que él tiene "plena confianza en la Justicia, más allá de que, como en todos los estamentos, seguro que habrá algún juez presuntamente corrupto". Asimismo, ha sostenido que la imagen que está dando el magistrado de instrucción no es buena ni de "imparcialidad".

"Parece que hay una especie de inquisición por parte del juez que, a pesar del informe de la UCO -Unidad Central Operativa de la Guardia Civil- y de que aparentemente no hay delito, sigue adelante", ha zanjado. Y ha añadido que sí él fuera Pedro Sánchez "estaría tranquilo" si no hay nada y "viendo cómo esta actuación pasa". "Este juez no tiene capacidad de sentencia porque es el juez instructor", ha recalcado.

Por último, ha opinado que si el presidente y su mujer "están seguros de que no hay ningún problema, esto en su día tendrá un efecto positivo" para ambos. "Si es cierto que no hay nada, se va a saber. A mí Manos Limpias me presentó dos querellas. Todo mentira", ha recordado.