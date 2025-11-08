Ahora

Llega un nuevo frente

Activado el aviso naranja por lluvias en Baleares, por vientos en la Comunidad Valenciana y por mala mar en Cataluña

Los detalles Se ha registrado la primera gran nevada en el Pirineo, que ha comenzado en la madrugada de este sábado: podrían acumularse entre 40 y 50 cm de nieve en cotas altas.

Imagen de archivo de lluvias.Imagen de archivo de lluvias.Agencia EFE
La llegada de un frente al Mediterráneo provocará un temporal de lluvia, viento y oleaje que marcará la jornada de este sábado. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja (riesgo importante) en zonas de Baleares por lluvias acumuladas de 150 litros por metro cuadrado en doce horas, así como de la Comunidad Valenciana por vientos con rachas máximas de 100 kilómetros por hora y de Cataluña por fenómenos costeros con vientos de fuerza ocho.

Asimismo, las lluvias podrán ser persistentes en el archipiélago durante todo el día, dando así la bienvenida a una semana en la que los chubascos y las bajas temperaturas serán protagonistas de un clima de lo más otoñal. Además, se reparten avisos amarillos en esas comunidades autónomas y en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia y Región de Murcia.

Tanto es así que se ha registrado la primera gran nevada en el Pirineo, que ha comenzado en la madrugada de este sábado y continúa por la tarde, aunque con menos intensidad por el paso del frente. Podrían acumularse entre 40 y 50 cm de nieve en cotas altas y con la entrada de aire frío tras el frente, la cota podría caer hasta los 1500m por la tarde.

En las sierras del norte, la nevada no será como en el Pirineo, pero se podrá ver nieve en la Cantábrica, Sistema Central y Sistema Ibérico, así como en la Sierra de Valdelinares.

Este domingo, la borrasca se irá alejando hacia Italia y las lluvias en Baleares irán a menos, aunque todavía podrían persistir algunos chubascos de madrugada. Por la tarde entrará un nuevo frente menos activo por el noroeste, que traerá lluvias a Galicia y oeste de Asturias.

Mientras, las temperaturas seguirán bailando ya que aunque esta jornada bajan en el norte, suben ligeramente en el centro. Este fin de semana continuaremos con más de 20 grados en todo el litoral sur, Valle del Guadalquivir, Canarias, Baleares y buena parte del litoral balear. Las temperaturas siguen altas para la época y la anomalía irá a más la semana que viene.

Sin embargo, las noches son de lo más frías ya que han bajado las mínimas en casi todo el oeste del país: algunas capitales de Castilla y León registrarán mínimas negativas.

