Alerta por temporal marítimo en A Coruña y Pontevedra con olas de más de siete metros

Los detalles En el litoral de estas dos provincias gallegas, la alerta es de nivel naranja por olas de hasta seis y siete metros, con viento que puede alcanzar los 74 kilómetros por hora.

Buena parte del litoral gallego está en aviso naranja, que implica riesgo importante, este jueves por temporal marítimo y olas que pueden superar los siete metros.

En las provincias de A Coruña y Pontevedra se prevé temporal marítimo por vientos de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), ocasionalmente de 62 a 74 km/h (fuerza 8) durante la madrugada, con olas de entre cinco y seis metros, y ocasionalmente de más de siete metros. En el caso de Lugo, la alerta por mala mar es amarilla, con olas de hasta cinco metros.

En total, una quincena de provincias están en aviso en toda España, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). También Cataluña está alerta naranja por lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora. Se acumularán más de 40 litros por metro cuadrado en una hora en puntos de Tarragona y Barcelona como el prelitoral y litoral, y más de 30 litros en la depresión central de Lleida. Además habrá tormentas muy fuertes, nivel naranja, con probabilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Están en color amarillo por lluvias y tormentas la Comunitat Valenciana y Baleares. Por oleaje están en dicho nivel de alerta Andalucía, en la costa granadina y almeriense, y asimismo Asturias, Cantabria y País Vasco. También lloverá con intensidad y está en alerta amarilla Baleares. Las acumulaciones superarán allí los 20 litros por metro cuadrado en una hora y habrá tormentas con posibilidad de granizo. Además podrá haber rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora.

En el caso de Asturias, Cantabria y Euskadi, la alertas, en amarillo, han sido activadas por temporal marítimo; se prevén vientos de hasta 61 kilómetros por hora, y ocasionalmente 74 kilómetros por hora, con olas de 4 a 5 metros.

