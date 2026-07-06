Miguel Ángel Revilla, tras la petición de Trump a Infantino: "Se carga otro estamento más de la vida que es el fútbol"

El expresidente de Cantabria se ha pronunciado en Más Vale Tarde sobre la última polémica protagonizada por el presidente de EEUU. Este ha aceptado que ha hablado con el presidente de la FIFA para que revisara la tarjeta roja a un jugador de su equipo.

Donald Trump ha admitido que habló con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que se revisara la tarjeta roja a Folarin Balogun, expulsado en el partido que jugó la selección de EEUU contra Bosnia-Herzegovina. Más Vale Tarde ha preguntado a este respecto a Miguel Ángel Revilla.

El expresidente de Cantabria indica que "la humanidad tiene catástrofes naturales, pero casi pero que las catástrofes naturales es la irrupción en la vida ciudadana y en la política de personajes que son peores que esas catástrofes". Revilla se refiere, con esta afirmación, a Trump, "que es lo más deleznable que he conocido en mi vida".

"Es un personaje siniestro que está dominando una parte del mundo", afirma, "y lo más grave es la cantidad de gente que está alrededor". Revilla, además, define a Infantino como "un pelota de libro". "Un pelota que ha tenido el descaro de nombrarle embajador de la paz a un tío que no para de organizar conflictos en medio mundo", afirma el expresidente cántabro.

"Esto que ha hecho es de una gravedad tremenda"

Revilla considera que Trump lo que busca es enriquecerse a sí mismo y a los suyos. "Y esto que ha hecho es de una gravedad tremenda", afirma, en referencia a la petición de que retiren a la tarjeta al jugador de su selección. Para el expresidente de Cantabria, el fútbol es una de las parcelas que quedan en que la gente puede disfrutar, "al margen de que se insulten los políticos en el Congreso, en el Senado".

Para él, la acción de Balogun es una entrada que merece esa tarjeta. "Es una tarjeta roja de libro", señala, "que el árbitro ha cumplido con su misión". "Que se la quiten, pues se carga otro estamento más de la vida que es el fútbol", reflexiona, "y que ya llegamos a poder pensar qué no tendrá tramado para los próximos partidos".

"Si eliminamos a Portugal no quiero ni imaginarme lo que este hombre, con la tirria que nos tiene, y sobre todo lo que tiene al presidente, que no intervenga nombrando algún paniaguado de árbitro ya le dirá a Infantino que ponga uno que sea proclive, como Aznar, al sistema americano para que arbitre adecuadamente y que puedan pasar a las semifinales", concluye.

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