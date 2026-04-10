Del verano al invierno en 48 horas: el fin de semana llegan temperaturas "anómalamente bajas" y lluvia, viento y nieve

Los detalles La Aemet alerta de que la posibilidad de que se produzcan afectaciones locales en las vías de transporte debido a la nieve, así como daños en cultivos debido a las bajas temperaturas y heladas tardías, especialmente en zonas elevadas.

Durante los primeros días de abril, España ha experimentado temperaturas veraniegas, pero la llegada de una DANA cambiará el clima hacia condiciones invernales. Este viernes, las temperaturas aumentaron notablemente, especialmente en el Cantábrico, mientras una borrasca dejó cielos cubiertos y tormentas en Andalucía. Sin embargo, un frente frío y una DANA provocarán un descenso térmico significativo este fin de semana, con lluvias y nevadas en el norte. El sábado se esperan chubascos fuertes y granizo en el sur, y el domingo continuará el frío con nevadas en áreas montañosas. A partir del lunes, se prevé un aumento de la estabilidad y temperaturas más templadas.

Durante los primeros días del mes de abril, España ha contado con jornadas de lo más soleadas y cálidas con temperaturas máximas que han superado incluso los 30 grados. Sin embargo, la llegada de una DANA hará que, en tan solo 48 horas, este clima veraniego cambie acercándonos de nuevo al invierno.

Este viernes se espera un aumento generalizado de las temperaturas que, aunque la borrasca situada en el suroeste peninsular dejará cielos cubiertos en el centro y sur con probables tormentas localmente fuertes en Andalucía.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de un aumento notable y generalizado de las temperaturas para esta misma jornada, sintiéndose con especial fuerza en las máximas en el Cantábrico (más de 6 grados) y en las mínimas en Cáceres y oeste de la meseta sur.

La borrasca situada al suroeste de la Península dejará cielos cubiertos en buena parte del centro y sur peninsular, con tormentas localmente fuertes que afectarán a Andalucía y que podrán extenderse por Extremadura y el oeste de la meseta sur a partir del mediodía. En el resto del territorio, cielos poco nubosos o despejados. En Canarias se vivirá un día inestable con cielos nubosos, precipitaciones en general débiles y viento moderado con rachas muy fuertes.

No obstante, una masa de aire frío, acompañada de un frente frío, y la borrasca, que se deshace y se convertirá en una DANA, provocarán una significativa bajada de temperaturas este fin de semana. El descenso será de hasta 13 grados en toda la mitad norte de la Península y entre 9 y 5 grados en el centro. Este sábado, en cuanto al estado del cielo, el frente cruzará el país y la DANA se colará en el Mediterráneo por lo que se darán lluvias que avanzarán hacia la mitad este.

"Un acusado descenso térmico"

De esta manera, el fin de semana estará marcado por "un acusado descenso térmico", con valores "anómalamente bajos", además de lluvia, viento y nieve, según la predicción de la Aemet, después de los termómetros registren valores por encima de lo normal para la época del año.

La entrada de una masa de aire de origen marítimo polar dará lugar a "un acusado descenso térmico, hasta situarse en valores anóma- lamente bajos", así como de la cota de nieve, con probables nevadas en áreas de montaña y zonas aledañas de los tercios norte y noreste peninsulares.

Por este motivo, Aemet alerta de que la posibilidad de que se produzcan afectaciones locales en las vías de transporte debido a la nieve, así como daños en cultivos debido a las bajas temperaturas y heladas tardías, especialmente en zonas elevadas. Además, la sensación térmica será más baja por la intensificación del viento del norte y noroeste.

Para el sábado, se esperan chubascos tormentosos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de granizo en el tercio sur, mientras en la mitad norte el frente dejará precipitaciones generalizadas, más persistentes en el área cantábrica y Pirineos. Asimismo, arreciará el viento del noroeste, con probable cierzo con rachas muy fuertes en el Ebro.

El domingo, las precipitaciones continuarán barriendo la mitad este peninsular, con tramontana en aumento que soplará con rachas muy fuertes y temporal marítimo asociado. Todo ello vendrá acompañado de un acusado descenso, tanto en las máximas como en las mínimas, que podría ser "localmente extraordinario" el sábado en el cuadrante noroeste y el domingo en el nordeste.

Para ese día, la AEMET señala que se producirá un importante descenso de la cota de nieve en la mitad norte peninsular, con nevadas por encima de unos 800-1.000 metros desde el sábado por la tarde en la cordillera Cantábrica e Ibérica Norte, que se extenderán durante el domingo a puntos del este de Castilla y León, sistema Central oriental, Ibérica Sur y Pirineos, sin descartar que los chubascos den lugar localmente a descensos de cota adicionales.

A partir del lunes, es probable que aumente la estabilidad y comience a penetrar una masa atlántica más templada, comenzando un ascenso térmico hasta recuperar valores propios de la época a partir del martes. Es probable que las precipitaciones queden restringidas al Cantábrico, vertiente atlántica gallega y, durante la primera mitad del lunes, a Baleares, persistiendo las nevadas únicamente en Pirineos, concluye Aemet.

En la misma línea, el director de Meteorología de Meteored España, José Antonio Maldonado, ha señalado que el tiempo cambiará de forma "radical" antes de que termine la semana por la llegada de un frente frío y una dana, que dará paso a una irrupción de aire polar que provocará un descenso notable de las temperaturas, especialmente en el norte.

En concreto, el frente dejará precipitaciones el sábado que serán más intensas en las regiones cantábricas, la Cordillera Ibérica y los Pirineos y que estarán acompañadas de tormenta y barro en el sur del país. El domingo, pocas capitales superarán los 20ºC y muchas se quedarán por debajo de los 15ºC, con un ambiente "casi invernal".

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