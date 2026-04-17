Un fin de semana de contrastes: calor "extraordinario" con hasta 30 grados para un mes de abril y vuelven las tormentas

Los detalles Nos acompaña un calor totalmente extraordinario debido al anticiclón que nos rodea y a una masa de aire muy cálida que se va a quedar durante el fin de semana. Pero, al mismo tiempo, crecerán nubes de evolución en las montañas que dejarán tormentas.

A mediados de abril, el clima en España se asemeja más al verano que a la primavera, con temperaturas que superan los 30 grados en Extremadura debido a un anticiclón y una masa de aire cálida. Este sábado, el sol predominará, aunque se desarrollarán nubes en las montañas que podrían provocar tormentas en la Cantábrica, la Ibérica y los Pirineos, con avisos por tormentas fuertes. En Canarias, persistirán chubascos y calima. El domingo, las temperaturas seguirán elevadas, alcanzando los 30 grados en varias regiones. El martes podría ser un día récord con temperaturas de hasta 37 grados en Sevilla, Zaragoza y Guadalajara.

Estamos a mediados de abril y el tiempo que nos acompaña es más de verano que de la primavera que nos tocaría estar viviendo. Y es que, a lo largo de este viernes, en puntos de Extremadura han soportado más de 30 grados. Un calor totalmente extraordinario debido al anticiclón que nos rodea y a una masa de aire muy cálida que se va a quedar, por lo menos, durante el fin de semana.

En cuanto al estado del cielo para este sábado, además de sol por el anticiclón, durante el día van a crecer nubes de evolución, de desarrollo en las montañas, que nos van a dejar tormentas en zonas de la cantábrica.

Sobre todo atención en la Ibérica y tendremos avisos por tormentas fuertes también en zonas de Pirineos. También la Bética puede ver algún chubasco tormentoso a lo largo de la tarde y, en Canarias, algún chubasco y calima que persiste.

Temperaturas con valores extraordinarios

Sobre las temperaturas, vamos a seguir hablando de valores extraordinarios. Estamos por encima, muy por encima de lo habitual para el mes de abril. Con más de 30 grados desde el centro de la península y hacia el sur y el norte. En los lugares más cercanos a las costas, las temperaturas se relajan en unos agradables 20 grados.

¿Y para el domingo? Importante de nuevo el punto tormentoso con desarrollos competitivos importantes, granizo, rachas de viento fuertes, sobre todo por la tarde en: el sistema central Ibérico, Pirineos, Cantábrica y algo en la Bética.

Las temperaturas para el domingo seguirán siendo altas. Hablamos de 30 grados en Ourense, casi 30 en el centro de Extremadura, Andalucía, la Región de Murcia y también en el Ebro.

Si miramos un poco más hacia el futuro, hay que destacar el próximo martes, que puede ser un día récord en cuanto a temperaturas con hasta 37 grados. Es lo que se ha previsto para Sevilla, Zaragoza y Guadalajara. Sería un día totalmente extraordinario, pero todavía tenemos que esperar para ver qué pasa. Eso sí, en el norte, se esperan temperaturas más frescas.

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