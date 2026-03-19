Borrasca Therese
La borrasca Therese pone en aviso a Canarias por lluvias, viento y nieve
El dato La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la borrasca Therese dejará este jueves precipitaciones generalizadas en las islas Canarias, más fuertes y persistentes en las islas montañosas, donde serán en forma de nieve a partir de los 1.800/2.000 metros.
La borrasca Therese afectará este jueves principalmente a Canarias, donde se esperan lluvias, fuertes vientos y acumulados significativos de nieve en las cumbres, aunque también se espera que llegue, en menor medida, al tercio suroeste peninsular, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en Extremadura y Andalucía occidental.
La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la borrasca Therese dejará este jueves cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas en las islas Canarias, más fuertes y persistentes en las islas montañosas donde serán en forma de nieve a partir de los 1.800/2.000 metros.
En menor medida la borrasca llegará también al suroeste peninsular, dejando cielos nubosos y precipitaciones en Extremadura y Andalucía occidental, pudiendo ser fuertes y persistentes en Huelva.
Además, la entrada de humedad desde el Mediterráneo dejará cielos cubiertos en los tercios este y nordeste, Estrecho y Melilla, con nieblas matinales en zonas altas y lluvias débiles en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña, también probables en el Estrecho, Melilla y Baleares. Cielos poco nubosos en el resto.
Temperaturas máximas en aumento en la mitad suroeste peninsular y en descenso en el resto; mínimas en aumento en Baleares, Andalucía occidental y litorales del este y sureste peninsular, con descensos en montañas del tercio oriental y oeste de la meseta norte, sin cambios en el resto. Soplará viento flojo a moderado en la Península, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental, Alborán y Cádiz. En Canarias, viento fuertes con rachas muy fuertes.
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