La borrasca Therese pone en aviso a Canarias por lluvias, viento y nieve

El Teide visto desde el municipio tinerfeño de La Matanza

El dato La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la borrasca Therese dejará este jueves precipitaciones generalizadas en las islas Canarias, más fuertes y persistentes en las islas montañosas, donde serán en forma de nieve a partir de los 1.800/2.000 metros.

La borrasca Therese afectará este jueves principalmente a Canarias, donde se esperan lluvias, fuertes vientos y acumulados significativos de nieve en las cumbres, aunque también se espera que llegue, en menor medida, al tercio suroeste peninsular, dejando cielos cubiertos y precipitaciones en Extremadura y Andalucía occidental.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que la borrasca Therese dejará este jueves cielos cubiertos con precipitaciones generalizadas en las islas Canarias, más fuertes y persistentes en las islas montañosas donde serán en forma de nieve a partir de los 1.800/2.000 metros.

En menor medida la borrasca llegará también al suroeste peninsular, dejando cielos nubosos y precipitaciones en Extremadura y Andalucía occidental, pudiendo ser fuertes y persistentes en Huelva.

Además, la entrada de humedad desde el Mediterráneo dejará cielos cubiertos en los tercios este y nordeste, Estrecho y Melilla, con nieblas matinales en zonas altas y lluvias débiles en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña, también probables en el Estrecho, Melilla y Baleares. Cielos poco nubosos en el resto.

Temperaturas máximas en aumento en la mitad suroeste peninsular y en descenso en el resto; mínimas en aumento en Baleares, Andalucía occidental y litorales del este y sureste peninsular, con descensos en montañas del tercio oriental y oeste de la meseta norte, sin cambios en el resto. Soplará viento flojo a moderado en la Península, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental, Alborán y Cádiz. En Canarias, viento fuertes con rachas muy fuertes.

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