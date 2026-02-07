Marta deja las peores inundaciones en décadas en Portugal y más de 150.000 personas evacuadas en Marruecos

¿Por qué es importante? En Alcácer do Sal, a 90 kilómetros de Portugal, el agua alcanza el metro y medio de alto en imágenes nunca vistas. "Tengo 59 años y no recuerdo algo así", dice una vecina.

Marta ha llegado a España. Ha llegado después de anegar Portugal. Después de hacer lo propio con Marruecos. Después de causar imágenes pocas veces vistas en el país vecino. Porque pocos recuerdan algo así. Porque muchas calles lusas han quedado convertidas en ríos tras el paso de la borrasca.

"Sólo conservé la ropa que tenía puesta", cuenta una vecina de Alcácer do Sal. De un lugar, a 90 kilómetros de Lisboa, donde el agua alcanzó el metro y medio de altura.

Algo que dicen los residentes es "parecido a lo que sucedió en 1963". Sin embargo, hay quien no recuerda algo así: "Tengo 59 años y no recuerdo haber visto algo igual".

Tal es la situación que en Alqueva, el mayor embalse de toda Europa, se están realizando descargas programadas. Tal es que se podría llenar una piscina olímpica cada dos segundos con la cantidad de agua que sale.

Son más de 1.600 soldados portugueses los que hay desplegados en 41 municipios, en un país que permanece en alerta en un fin de semana marcado por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

En Marruecos, lo mismo. Porque Marta ha inundado el norte marroquí, con cerca de 150.000 personas evacuadas en el país. En Larache, zona portuaria situada al noroeste, se han situado 3.000 tiendas de campaña, mientras que en Alcazarquivir se ha evacuado al 85% de la población.

El Gobierno marroquí está lanzando paquetes de comida desde el aire para dar apoyo a las zonas afectadas por el desastre.

