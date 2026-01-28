Sin tregua de borrascas: Kristin abre pasillo a nuevos temporales con más viento, más lluvia y más nieve toda la semana

¿Por qué es importante? Las lluvias entrarán, de nuevo, por el Atlántico y podrían ser de gran importancia en Andalucía, llegando también a Baleares.

La borrasca Kristin ha causado estragos en la Península Ibérica con nieve, lluvia y viento, y aún persiste en el este con fuertes rachas. El jueves llega un nuevo frente, con acumulados de lluvia y mar embravecido en el este, sureste y Baleares. Canarias tendrá aviso amarillo por oleaje. En el centro habrá nubosidad menos compacta, pero las lluvias volverán por el Atlántico, afectando a Andalucía y Baleares. La capital ha sufrido caos por nevadas, mientras que en Sevilla y otras ciudades andaluzas el viento ha superado los 150 km/h, causando daños. Extremadura también ha registrado vientos fuertes. La Península enfrenta un "pasillo de borrascas", con nuevas tormentas previstas hasta el lunes.

La borrasca Kristin ha causado verdaderos estragos a su paso por la Península Ibérica, dejando un temporal de nieve, lluvia y mucho viento. No obstante, aún no nos ha abandonado, puesto que ha llegado al este donde se esperan fuertes rachas de viento. Igualmente, no se podrán guardar los paraguas y abrigos, ya que el jueves llega un nuevo frente. El pasillo de borrascas no ha hecho más que comenzar.

Los últimos coletazos de la cuarta borrasca en siete días dejarán fuertes rachas de viento, acumulados importantes de lluvia y el mar embravecido en zonas del este y el sureste, así como en Baleares. Además, se activarán avisos en el noroeste por la llegada de la siguiente borrasca. También, Canarias tendrá aviso amarillo por oleaje.

Por otra parte, se registrará nubosidad rota, pero mucho menos compacta en todo el centro. Las lluvias entrarán otra vez por el Atlántico y podría ser de gran importancia en zonas de Andalucía, llegando también a Baleares. También se espera que nieve, pero por encima de los 1.300-1.500 metros.

Efecto de la borrasca Kristin

La capital ha sido el centro del caos después de que, a pesar de los avisos, las nevadas hayan dejado entre dos y cinco centímetros acumulados, provocando, entre otras cosas, el caos circulatorio. También ha nevado en otras capitales de provincia como Teruel, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria y Burgos, mucho más acostumbradas a este tiempo.

Por otra parte, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada y Almería han sido el escenario de fuertes rachas de viento que en algunas zonas han superado los 150 kilómetros por hora y que han provocado la caída de numerosos árboles, bicicletas e incluso muros. También la lluvia ha dificultado mucho la jornada, sobre todo en puntos de Cádiz, como San Roque, o en Jaén, donde cientos de vecinos han tenido que ser evacuados por desbordamientos de ríos y desembalses.

También en Extremadura se han registrado potentes vientos que han superado los 100 kilómetros por hora y que han dejado impactantes accidentes, como el que ha tenido lugar en el viaducto de la A-66, donde la situación ha sido muy complicada.

Pasillo de borrascas

Parta todos aquellos que se pregunten cuándo va a terminar el mal tiempo, la respuesta no es sencilla. La Península Ibérica ha abierto las puertas a un pasillo de borrascas que hará que se encadenen una detrás de otra. Se va Kristin, pero el jueves entra otra, el viernes otra distinta y el sábado parece que cruzará un frente en el norte -zona del cantábrico- que dejará nieve y lluvia, mientras que el domingo y el lunes vendrán más.

Con todo, habrá que esperar para saber si son de gran impacto y si dejan más jornadas de caos como la vivida este miércoles.

