Tormentas, desbordamientos y fuertes vientos: los destrozos que deja la borrasca Claudia

La borrasca Claudia ha causado estragos con tormentas, inundaciones y fuertes vientos, activando más de 300 avisos en Andalucía. Avisos de nivel amarillo por viento afectan a las costas de Huelva y Cádiz, y zonas de Extremadura. En Huelva, la tromba de agua y el viento han dejado las calles desiertas y han volado el tejado de un colegio en Cartaya. En Sevilla, la Policía ha tenido que desatascar alcantarillas tras un fuerte reventón de agua. En otras regiones, como Barco de Ávila y La Vecilla, los ríos Tormes y Cureño se han desbordado, causando daños en infraestructuras.

La tremenda tromba de agua, acompañada de las fuertes rachas de viento, ha hecho que sacar el móvil y grabar en Huelva sea una tarea complicada. Desde los portales, los vecinos veían cómo las cortinas de agua dejaban las calles totalmente desiertas.

El tejado de un colegio de Cartaya ha salido literalmente volando y las carreteras en Punta Umbría han quedado llenas de barro y balsas de agua.

Una situación provocada por los frentes de la borrasca Claudia que han entrado por el oeste de la Península, dejando mucha lluvia, sobre todo, en Andalucía. Hasta 80 litros por metro cuadrado en algunas zona de la provincia de Cádiz

En Sevilla, un fuerte reventón de agua en pocos minutos ha hecho que la Policía Municipal tenga que desatascar alcantarillas para intentar drenar todo el agua acumulada en las calles.

Unas precipitaciones generalizadas en toda la Península que también dejan imágenes preocupantes de desbordamientos. El río Tormes, a su paso por El Barco de Ávila, ha multiplicado en solo unas horas la altura de su caudal por seis. A pocos kilómetros, en Umbrías, los vecinos graban la fuerza con la que baja el agua.

Una imagen que se repite también en otros caudales como el del río Curueño, desbordado completamente en La Vecilla (León) donde parte de una carretera ha quedado inutilizada.

