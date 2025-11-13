La Aemet activa el aviso rojo en Ávila y Cáceres por las lluvias y tormentas de la borrasca Claudia

Una mujer se protege de la lluvia y del viento de la borrasca Claudia en Huelva

Los detalles La agencia ha emitido un aviso rojo para esta noche de jueves a viernes en el norte de la provincia extremeña y para el sur y centro de la castellanoleonesa.

La borrasca Claudia ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a emitir un aviso rojo en el norte de Cáceres y el centro y sur de Ávila debido a la previsión de intensas lluvias, tormentas y vientos y se mantendrá hasta la madrugada de este viernes. Claudia ha causado al menos 120 incidentes en Tenerife y Gran Canaria, dañando comercios, coches y terrazas. Aunque lo peor ya ha pasado, muchos permanecen en casa por precaución. Durante la tarde del jueves, zonas de Huelva, como La Antilla, quedaron inundadas. El río Hurdano en Extremadura está en umbral rojo debido al aumento de su caudal por las lluvias.

La borrasca Claudia ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya decretado el aviso rojo en el norte de la provincia de Cáceres y el centro y sur de la provincia de Ávila para la noche de este jueves a viernes ante la previsión de fuertes lluvias, tormentas y vientos que pueden golpear la zona.

Claudia ya ha dejado al menos unos 120 incidentes en la noche del miércoles al jueves, entre las 22:00 y las 06:00 horas, en distintos municipios de Tenerife y Gran Canaria. A su vez, el agua ha dañado comercios, coches, terrazas y, aunque lo peor de la borrasca ya ha pasado, muchos ciudadanos siguen sin salir de sus casas por precaución.

Además, ya durante la tarde de este jueves, zonas de Huelva han quedado inundadas por los estragos de la borrasca, como en La Antilla, mientras que en otras como Ayamonte ha sido el fuerte viento el principal protagonista.

Y la borrasca seguirá golpeando la península durante la noche, especialmente en Ávila y Cáceres. El norte de la provincia extremeña y el centro y sur de la castellanoleonesa están en aviso rojo hasta las 6:00 de la mañana del viernes por el riesgo de fuertes lluvias, vientos y tormentas.

De hecho, la previsión de lluvias ha hecho que Protección Civil de Castilla y León haya enviado un mensaje Es-Alert a las 23:27 alertando a la población del sur de Ávila por las fuertes lluvias que se avecinan.

Por otro lado, el río Hurdano (Extremadura) está en el umbral rojo por la acumulación de lluvias que ha hecho aumentar su caudal ostensiblemente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.