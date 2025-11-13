Ahora

Previsión meteorológica

La Aemet activa el aviso rojo en Ávila y Cáceres por las lluvias y tormentas de la borrasca Claudia

Los detalles La agencia ha emitido un aviso rojo para esta noche de jueves a viernes en el norte de la provincia extremeña y para el sur y centro de la castellanoleonesa.

Una mujer se protege de la lluvia y del viento de la borrasca Claudia en HuelvaUna mujer se protege de la lluvia y del viento de la borrasca Claudia en HuelvaAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La borrasca Claudia ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya decretado el aviso rojo en el norte de la provincia de Cáceres y el centro y sur de la provincia de Ávila para la noche de este jueves a viernes ante la previsión de fuertes lluvias, tormentas y vientos que pueden golpear la zona.

Claudia ya ha dejado al menos unos 120 incidentes en la noche del miércoles al jueves, entre las 22:00 y las 06:00 horas, en distintos municipios de Tenerife y Gran Canaria. A su vez, el agua ha dañado comercios, coches, terrazas y, aunque lo peor de la borrasca ya ha pasado, muchos ciudadanos siguen sin salir de sus casas por precaución.

Además, ya durante la tarde de este jueves, zonas de Huelva han quedado inundadas por los estragos de la borrasca, como en La Antilla, mientras que en otras como Ayamonte ha sido el fuerte viento el principal protagonista.

Y la borrasca seguirá golpeando la península durante la noche, especialmente en Ávila y Cáceres. El norte de la provincia extremeña y el centro y sur de la castellanoleonesa están en aviso rojo hasta las 6:00 de la mañana del viernes por el riesgo de fuertes lluvias, vientos y tormentas.

De hecho, la previsión de lluvias ha hecho que Protección Civil de Castilla y León haya enviado un mensaje Es-Alert a las 23:27 alertando a la población del sur de Ávila por las fuertes lluvias que se avecinan.

Por otro lado, el río Hurdano (Extremadura) está en el umbral rojo por la acumulación de lluvias que ha hecho aumentar su caudal ostensiblemente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las preguntas que debe hacerse el Supremo para decidir si condena al fiscal general del Estado
  2. Junts salva al Gobierno pese a su divorcio: se abstiene en una votación para frenar el calendario del cierre de las centrales nucleares
  3. El abogado general de la UE abre el camino a la amnistía de Puigdemont: cree que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas
  4. Las dos congresistas republicanas que mantienen en vilo a Trump: podrían provocar la publicación de miles de archivos del caso Epstein
  5. Renfe se rebela contra el Congreso y busca cómo esquivar la vuelta de las indemnizaciones por retrasos
  6. Sí, la gripe aviar existe y no es un plan para subir el precio de los huevos