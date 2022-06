15 años atrás, un joven Marc Redondo cogía su coche para ir a un casting en el que buscaban un meteorólogo especial. La condición era que fuese "de calle", sin traje, querían que la presentación fuera muy cercana. A la vista está que Marc Redondo lo bordó.

En 2007 empezaba así en laSexta: "Éramos los gamberros y nos atrevíamos con todo", explica Redondo a laSexta.com haciendo un repaso por toda su trayectoria en la cadena.

En el vídeo que acompaña a la noticia, se pueden ver imágenes del meteorólogo dando el tiempo de una manera muy ingeniosa y divertida. "Esto surgía en las reuniones con Javier". Redondo recuerda así a uno de sus primeros compañeros en laSexta, Javier Gómez Santander, ahora guionista y coproductor ejecutivo de La Casa de Papel: "Llegamos a hacer auténticas... no sé cómo calificarlo, innovaciones meteorológicas. Nos pedían dar la previsión sin soles ni nubes y nos las teníamos que ingeniar. Poníamos jerséis, bermudas, abrigos, la palabra 'sol' con letras... De esta forma dábamos el tiempo de forma diferente al resto". El meteorólogo disfruta viéndose en las imágenes de varios años atrás junto a su compañero: "Javi fue mi hermano televisivo durante muchos años. Vivimos momentos geniales. Cuando llegué a Madrid, él me abrazó y me enseñó muchísimas cosas de la vida, de la amistad… Y yo la parte meteorológica. Parte de lo que yo sé se lo debo a él. Es un genio".

Marc Redondo se atrevía con objetos 3D en sus conexiones e incluso a ponerse bañador y darse un chapuzón en pleno directo. "Todo es la semilla de lo que ahora hago en Aruser@s. Para mí es bonito haber empezado en laSexta con un tipo de informativo que puso la semilla a muchas de las cosas que hago".

En 2018 otra nueva ventana se le abría en laSexta: ser el meteorólogo de Aruser@s, el programa de humor e información que se emite de lunes a viernes en laSexta de 7:30 a 11 de la mañana. "Si a mí me llegan a decir que voy a tener una sección con mi nombre no me lo creo. Todo deriva de la imaginación de Alfonso y la total libertad que él da a la gente que trabaja en algo que es su pasión, en mi caso la 'meteo'".

Alfonso Arús le presenta todas las mañanas como "el hombre del tiempo que nunca descansa" y es que el meteorólogo confiesa que le dedica "mil horas" a su trabajo. Su 'Dios' es la Ciencia, por ello se ha mostrado muchas veces escéptico con aquellos métodos que intentan dar explicación sin base científica, como Las Cabañuelas: "Le he dedicado más de la mitad de mi vida a divulgar la Ciencia y cuando veo que el método de Las Cabañuelas tiene tanta repercusión... ¡Ostras, con las herramientas que hay esto ya ha quedado anticuado!", comenta el meteorólogo.

*laSexta.com está publicando vídeos recopilatorios de sus presentadoras y presentadores como guiño a su trayectoria en la cadena.