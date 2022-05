Arusitys se incorporaba en 2018 a las mañanas de laSexta. El morning show llegaba a la cadena para divertir e informar de lunes a viernes, desde las 7:30, de la mano de Alfonso Arús y Angie Cárdenas. Antes de empezar a emitir en laSexta, el programa necesitaba un meteorólogo, pero no un meteorólogo cualquiera, uno que diese la información del tiempo y, además, pudiese aportar un toque personal y ameno. A partir de este momento entra en la historia de lo que es ahora Aruser@s (el programa cambió el nombre durante su trayectoria en laSexta) Marc Redondo. "Si a mí me llegan a decir que voy a tener una sección del tiempo hasta con mi nombre, ¡no me lo creo! Todo deriva de la imaginación de Alfonso y de la total libertad que él da a la gente que trabaja en algo que es su pasión, en mi caso 'la meteo'", cuenta Redondo a laSexta.com.

El hombre del tiempo que nunca descansa

Cuando hablamos con "el hombre del tiempo que nunca descansa", como le presenta cada mañana Alfonso Arús, han pasado solo unos minutos desde que acabó el directo de Aruser@s y Redondo ya se encuentra cómodo, en casa y preparando la comida. Su agenda está completamente organizada porque su trabajo empieza cada tarde para recopilar la información del día siguiente: "Miro agencias, escribo el guion y me lo preparo". Al día siguiente, cuando llega a la redacción, revisa las imágenes, los rótulos y las últimas imágenes de satélite. Así, cuando empieza el programa, disfruta del directo: "Es lo más divertido porque en esas tres horas el trabajo está hecho y lo disfrutas". El meteorólogo de Aruser@s confiesa que toda esta rutina no la podría llevar a cabo si no fuese por el gran trabajo de equipo que realizan en plató: "Todos mis compañeros, incluso los cámaras, me mandan vídeos del tiempo curiosos. Sin su ayuda tampoco saldría".

Marc Redondo ya lleva cuatro años en el programa y cuando se para a pensar en cómo empezó todo sigue creyendo que fue una "gran casualidad", hasta (¡ojo!) el hecho de que Alfonso Arús sea su jefe: "Arús era un ídolo de mi infancia. ¡Yo imitaba a Alfonso Arús imitando a sus personajes! Veía todos sus programas y aún hoy en día recuerdo algunos sketches que él hacía imitando a gente", confiesa. "Es un genio", insiste.

El buen rollo del equipo se ve cada mañana al poner "el despertador de laSexta", pero eso no quiere decir que estén siempre felices. El meteorólogo explica cómo cree que las pesadas puertas que blindan el plató son "mágicas": "Puedes haberte divorciado, o tener a tus padres malos, pero al entrar a plató y cerrar estas puertas, todo eso se queda fuera y en ese momento solo estás tú realizando un programa para que la gente pueda entretenerse e informarse a la vez. Al abrirlas, todo vuelve".

Para llegar a esas "puertas mágicas", Redondo cuenta cómo nunca se atreve a coger el montacargas del edificio: "Es una de las manías que tengo". Todos los seguidores de Aruser@s saben de qué montacargas habla ya que en muchas ocasiones ha sido protagonista de las anécdotas desveladas en plató. "Una de mis pesadillas es que no llego a tiempo al plató. Que corro y no avanzo en el pasillo, y otras veces que estoy atrapado en el montacargas, por eso intento no cogerlo", desvela.

Ciencia VS. Cabañuelas

Una de las polémicas en las que se ha visto envuelto estos últimos meses Marc Redondo es con el método de Las Cabañuelas. El meteorólogo no estaba de acuerdo con que los medios diesen veracidad a las palabras de Jorge Rey, un adolescente que supuestamente predijo con el método de Las Cabañuelas la gran nevada Filomena: "Le he dedicado más de la mitad de mi vida a divulgar la ciencia y, con las herramientas que hay, el método de Las Cabañuelas ha quedado anticuado". Aún así, Redondo confiesa que si se encontrase con Jorge Rey "seguro que le daría la mano", "y cuando cumpla 18 años le invitaría a cervezas y a hablar de Las Cabañuelas", bromea.

Marc Redondo sigue "derritiéndose" cuando los padres le paran por la calle para decirle que a sus hijos les encanta su sección en el programa: "Quiero que la gente en casa aprenda y se entretenga", asegura y esto le motiva para seguir innovando: "¡Se vienen cosas!", adelanta.

Al ser el meteorólogo de referencia en Aruser@s, antes de terminar la charla eran inevitables estas dos preguntas:

Pregunta: - ¿Con quién del equipo te irías a bailar bajo la lluvia?

Respuesta: - Hay dos cosas que nunca sabré hacer: cantar y bailar. Soy de los que sale a mojarse. Miro y dejo que las gotas me mojen la cara. Es una sensación indescriptible.

P: - ¿Y a disfrutar del sol a una playa desierta?

R: - Es difícil escoger solo a una persona.... Me iría con todo el equipo, ¡y muchas neveras!

* En el vídeo que acompaña a estas líneas se muestran algunos de los mejores momentos de Marc Redondo en laSexta.