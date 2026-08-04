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Previsión meteorológica

Las altas temperaturas y las tormentas activan los avisos en ocho comunidades autónomas

Los detalles Andalucía, Murcia y Canarias serán las zonas más afectadas por las altas temperaturas. Además, en la provincia de Girona están activados los avisos por tormentas que podrán ir acompañadas de granizo.

Imagen de archivo de una persona abanicándose en Madrid.
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Las altas temperaturas ponen en aviso este martes a ocho comunidades autónomas. Canarias es de las zonas más afectadas por el calor. Durante la tarde de ayer, en la Aldea de San Nicolás alcanzaron los 44 grados por segundo día consecutivo, mientras que en San Bartolomé de Tirajana llegaron a los 43.

Además, por la noche la temperatura era de 35 grados, y se mantuvo sin bajar de los 31 durante toda la madugada, viviendo una auténtica noche infernal.

Lo peor para el día de hoy se vivirá también en Andalucía y Murcia, donde están en aviso naranja. Por su parte, en Galicia, Castilla y León y el Cantábrico las temperaturas serán más suaves, estando en general por debajo de los 30 grados.

De esta forma, los avisos se centran en Canarias y en toda la costa del Mediterráneo. Están en nivel naranja por calor Málaga, Murcia (Vega del Segura), Gran Canaria y La Palma. El resto de avisos se darán en Almería; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca; Albacete; Lleida y Tarragona; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia); Alicante; Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Por otro lado, en algunas zonas del país también se esperan tormentas fuertes. La peor parte se la llevará Cataluña, sobre todo en la provincia de Girona. Los avisos son naranjas, pudiendo caer hasta 40 litros por metro cuadrado en una sola hora. Unas tormentas que podrían ir acompañadas de granizo.

Para el miércoles, las lluvias están previstas en el extremo norte. Las temperaturas se recuperarán, sobre todo en la zona centro, llegando a tener valores normales para esta época del año, es decir, alcanzando como máximo los 36-37 grados.

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