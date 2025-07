La Aemet pronostica la vuelta del calor extremo tras las fuertes lluvias del viernes

Cuatro comunidades autónomas -las de Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia- se mantienen en alerta durante este jueves 31 de julio ante las altas temperaturas que se van a registrar durante las horas centrales del día, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Especialmente atentos al parte meteorológico de las próximas horas, que influirá en el avance de los incendios activos en Extremadura, Castilla y León y Galicia.

Jueves: cuatro comunidades en alerta por altas temperaturas

En Extremadura se mantienen los avisos por nivel amarillo para este jueves 31 de julio en las provincias de Cáceres y Badajoz, en las Vegas del Guadiana (Badajoz) se eleva a aviso naranja, donde alcanzarán los 40º C.

Andalucía mantiene avisos amarillos en la mayoría de sus provincias, con fuertes rachas de levante (hasta 80 km/h) y diversos fenómenos costeros.

Como adelantábamos durante el miércoles, los termómetros continuarán subiendo en el sur de la provincia de Ávila, alcanzando los 37º C en las horas centrales del día.

En Galicia, donde el fuego también ha provocado grandes incendios en A Cañiza (Pontevedra), se han activado avisos de nivel amarillo en dicha provincia con temperaturas máximas de 34º C en Rías Baixas y 36º C en el entorno del río Miño.

Viernes: avisos por lluvias y tormentas

Durante la tarde del viernes se formarán nubes de evolución que dejarán algunas tormentas en Cataluña, en zonas del interior, aunque en el Cantábrico se irán deshaciendo esas nubes, a diferencia de estos días, donde tendrán cielos más despejados.

La Aemet mantiene activos los avisos por lluvias y tormentas en 8 comunidades autónomas: Cataluña, Teruel, interior de Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, zonas de Andalucía, Comunidad de Madrid así como en la zona del incendio del sur de Ávila.

Estas tormentas pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una sola hora, con pequeñas inundaciones, fuertes rachas de viento e incluso granizo.

Especial atención a la zona incendiada por miedo al paveseo, ya que las rachas de viento puedan avivar y mover esas pavesas que podrían formar nuevos focos.

Vuelven las temperaturas extremas a partir del domingo

El calor intenso volverá a dominar la escena meteorológica a partir del próximo domingo. Se espera un ascenso progresivo de las temperaturas que dejará valores por encima de los 35º C en amplias zonas del país y entre 40-42º C en la mitad sur.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la subida térmica será especialmente acusada entre el domingo y el lunes, jornadas en las que se superarán los 35º C en amplias zonas del valle del Ebro, la meseta norte y el sur de Galicia, y se alcanzarán o superarán los 38º C en zonas del centro y sur peninsular.

Rubén del Campo, portavoz de Aemet, especificaba que el lunes será el día más extremo del episodio, con temperaturas que podrían rebasar los 42º C en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. En la mitad oeste de la península se prevén valores entre 5º C y 10º C por encima de lo normal para estas fechas.

Este episodio de calor podría prolongarse hasta mediados de la próxima semana, aunque todavía hay incertidumbre sobre su duración exacta: "De momento, hay que esperar para ver si se cumplen los criterios para considerarlo una ola de calor", ha concluido Del Campo.