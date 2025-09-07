Ahora

Intensas lluvias

La AEMET avisa de un fuerte temporal de tormentas que podría provocar inundaciones en el Mediterráneo y en Baleares

¿Por qué es importante? Las precipitaciones podrían dejar de 60 a 80 litros por metro cuadrado e incluso 140 litros durante el martes en el archipiélago balear.

Dos personas, bajo un paraguas
La AEMET ha informado de que entre el lunes y el miércoles de esta semana se va a vivir una situación atmosférica que va a provocar un importante temporal de tormentas en el Mediterráneo. Los chubascos serán intensos en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares, con lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones en las islas y en zonas como Cataluña, la Comunitat Valenciana y, en menor medida, la Región de Murcia.

Todo, a causa de una vaguada atlántica, de aire frío, a la que se sumarán vientos de costa del Mediterráneo. Esto originará una creciente inestabilidad en la zona, con lluvias que pueden ser fuertes ya a partir del lunes 8 de septiembre en Cataluña, la Comunitat Valenciana y Baleares.

Porque se espera que los chubascos y las tormentas sean de intensidad fuerte o muy fuerte, con acumulaciones de 60-80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, estas lluvias y tormentas estarán probablemente acompañada de granizo y de rachas muy fuertes de viento.

El martes, con el avance de la vaguada hacia el este, la inestabilidad se va a mantener y va a aumentar de forma notable en Baleares. Va a ser el día álgido en las islas, con lluvias y tormentas muy fuertes e incluso torrenciales, con acumulaciones de 140 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El miércoles la intensidad disminuirá, pero seguirán los chubascos y las tormentas en Baleares y en Cataluña, sobre todo en las horas centrales del día. A partir de la tarde, el temporal remitirá y bajará la probabilidad de precipitaciones.

La AEMET recuerdo que la incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos complica la precisión de las zonas de mayor impacto. La explicación, ligeros cambios en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos que pueden modificar la intensidad y la localización de las tormentas.

