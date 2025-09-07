La AEMET avisa de un fuerte temporal de tormentas que podría provocar inundaciones en el Mediterráneo y en Baleares

¿Por qué es importante? Las precipitaciones podrían dejar de 60 a 80 litros por metro cuadrado e incluso 140 litros durante el martes en el archipiélago balear.

La AEMET ha alertado sobre un temporal de tormentas en el Mediterráneo que afectará entre el lunes y el miércoles. Se prevén chubascos intensos en el tercio oriental peninsular y Baleares, con riesgo de inundaciones en Cataluña, la Comunitat Valenciana y, en menor medida, Murcia. Este fenómeno se debe a una vaguada atlántica de aire frío y vientos del Mediterráneo, generando inestabilidad y lluvias fuertes desde el lunes. El martes será el día más crítico en Baleares, con precipitaciones torrenciales. El miércoles la intensidad disminuirá, pero persistirán chubascos. La AEMET advierte que la incertidumbre complica predecir las zonas más afectadas.

La AEMET ha informado de que entre el lunes y el miércoles de esta semana se va a vivir una situación atmosférica que va a provocar un importante temporal de tormentas en el Mediterráneo. Los chubascos serán intensos en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares, con lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones en las islas y en zonas como Cataluña, la Comunitat Valenciana y, en menor medida, la Región de Murcia.

Todo, a causa de una vaguada atlántica, de aire frío, a la que se sumarán vientos de costa del Mediterráneo. Esto originará una creciente inestabilidad en la zona, con lluvias que pueden ser fuertes ya a partir del lunes 8 de septiembre en Cataluña, la Comunitat Valenciana y Baleares.

Porque se espera que los chubascos y las tormentas sean de intensidad fuerte o muy fuerte, con acumulaciones de 60-80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, estas lluvias y tormentas estarán probablemente acompañada de granizo y de rachas muy fuertes de viento.

El martes, con el avance de la vaguada hacia el este, la inestabilidad se va a mantener y va a aumentar de forma notable en Baleares. Va a ser el día álgido en las islas, con lluvias y tormentas muy fuertes e incluso torrenciales, con acumulaciones de 140 litros por metro cuadrado en 12 horas.

El miércoles la intensidad disminuirá, pero seguirán los chubascos y las tormentas en Baleares y en Cataluña, sobre todo en las horas centrales del día. A partir de la tarde, el temporal remitirá y bajará la probabilidad de precipitaciones.

La AEMET recuerdo que la incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos complica la precisión de las zonas de mayor impacto. La explicación, ligeros cambios en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos que pueden modificar la intensidad y la localización de las tormentas.