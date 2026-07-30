Hasta 14 CCAA siguen en aviso por altas temperaturas en el segundo día de una ola de calor que complica la lucha contra los incendios

Los detalles Solo Galicia, Asturias y Cantabria se librarán este jueves de las alertas de la AEMET en la segunda jornada de una ola de calor que durará, al menos, hasta el domingo.

Este jueves, España continúa en alerta por la cuarta ola de calor del verano, con 14 comunidades autónomas bajo aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Solo Galicia, Asturias y Cantabria se libran de las altas temperaturas. Las temperaturas se mantendrán similares a las del miércoles, con descensos en algunas zonas del Cantábrico. Andalucía está en aviso naranja en Córdoba, Granada y Jaén, mientras que Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga están en amarillo. Aragón y Cataluña también tienen avisos por calor extremo. Castilla-La Mancha, excepto Guadalajara, enfrenta temperaturas de hasta 40 grados. Se esperan cielos despejados, con posibles lluvias en el Cantábrico y tormentas en el Pirineo.

Buena parte de España sigue este jueves en alerta por las altas temperaturas que se mantendrán en el que será el segundo día de ola cuarta ola de calor del verano. En total son 14 las comunidades autónomas con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), siendo Galicia, Asturias y Cantabria las tres únicas regiones que se librarán de ellos.

En general, este jueves se mantendrán unas temperaturas muy similares a las del miércoles en casi todo el país, con descensos puntuales en algunas zonas del Cantábrico, donde se podrían registrar descensos en las máximas de hasta cuatro grados.

En Andalucía, se ha activado el aviso naranja (peligro importante) en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén por máximas entre 40 y 42 grados en áreas de la campiña cordobesa, la cuenca del Genil y Morena y Condado. En Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga el nivel es amarillo (peligro bajo) por valores que oscilarán entre 38 y 39 grados.

En el noreste peninsular, todas las provincias de Aragón se encuentran en nivel naranja por temperaturas de hasta 40 grados, mientras que en Cataluña persiste el nivel naranja en Girona y Lleida, por temperaturas entre los 37 y los 39 grados; Barcelona y Tarragona están en amarillo por máximas de entre 36 y 37 grados.

También está en aviso naranja toda Castilla-La Mancha, a excepción de Guadalajara, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados en buena parte de la región. De nuevo, las temperaturas máximas más elevadas se registrarán en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo.

Este jueves habrá cielos despejados en la mayor parte del país aunque se esperan precipitaciones en algunos puntos del Cantábrico y tormentas en el Pirineo, así como en zonas montañosas de la Cordillera Bética.

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