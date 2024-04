Respuesta tajante de Yolanda Díaz a Antonio Garamendi a razón de los salarios de los trabajadores españoles y sus cotizaciones. Si bien este martes el presidente de la CEOE defendía la idea de que los trabajadores reciban su nómina completa e ingresen ellos mismos sus cotizaciones -"es la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España", según señaló-, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha criticado duramente su posición, "impropia de un dirigente empresarial".

En declaraciones a los medios tras participar en una concentración de trabajadores de Iveco en huelga, Díaz ha denunciado que las de Garamendi "son palabras profundamente incorrectas", y ha ahondado en esta crítica: "El sistema de cotizaciones sociales en España es lo que garantiza pensiones públicas, dignas y de calidad. Frivolizar con ellas no es propio de un representante empresarial". En contraposición, cree Díaz que este discurso solo puede entenderse entre "gente con mucho dinero y que pueden vivir de las rentas privadas".

"Insto a que volvamos a la sensatez, a la cordura, a representar a un país", ha reclamado Díaz. Esta no ha sido la única intervención de la titular de la cartera de Trabajo abordando las polémicas palabras de Garamendi. En la misma concentración de trabajadores, y megáfono en mano, lanzaba una advertencia a la patronal de los empresarios y a su máximo responsable: "No hay democracia sin los trabajadores, no hay democracia sin fuerza sindical. Garamendi debe estar representando su puesto y debe comportarse. Las cotizaciones no son limosnas, representan lo mejor".

Ya a través de X -antes Twitter-, Díaz también calificaba de "imprudente" que "un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milei o de Trump". La vicepresidenta no ha sido la única dirigente política en mostrar su indignación con la valoración de Garamendi. También a través de redes sociales, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, lanzaba un duro dardo al dirigente de la CEOE en forma de 'contrapropuesta': "También pueden cobrar todo lo que producen y luego pagarle la plusvalía a los empresarios. Eso sí que aclararía las cosas".

Frente a la posición del ala del Gobierno representada por Sumar, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha apoyado la tesis de la CEOE y se ha preguntado que si 3,3 millones de autónomos pagan todos los meses su cotización a la Seguridad Social, "¿por qué no lo hacen todos?". "3,3 millones de autónomos pagamos todos los meses nuestra cotización a la Seguridad Social y le aseguro que no porque lo digan en sus discursos Trump o Milei ni Putin ni Maduro", ha contestado Amor con un mensaje en sus redes sociales a la ministra Díaz.

De esta manera, el presidente de los autónomos ha asegurado que pese a que hacer frente a las cotizaciones cada mes es "muy complicado" para muchos trabajadores por cuenta propia, lo hacen. "Si lo hacen 3,3 millones, ¿por qué no lo hacen todos?", ha preguntado a la ministra de Trabajo el presidente de ATA en un mensaje en sus redes sociales.