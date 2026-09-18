Vuelve a subir el precio de la gasolina: llenar un depósito ya cuesta más de 100 euros de media

Más Vale Tarde analiza cuánto tienen que pagar ahora los españoles para poder llenar el depósito de su coche y descrubre que hay personas que pagan más de gasolina al mes que de hipoteca de la casa.

El precio de la gasolina en España ha experimentado un aumento significativo, superando los 100 euros por llenar un depósito. Desde junio, el coste ha subido un 30%, acercándose a los dos euros por litro para gasolina y diésel. A pesar de los descuentos fiscales del Gobierno, no se prevé una disminución de precios. En una estación de servicio en Murcia, algunos conductores pagan más por gasolina que por su hipoteca. La gasolina 95 cuesta 2,009 euros y la 98, 2,13 euros, igualando el precio del diésel. La situación ha llevado a algunos a considerar dejar de usar sus coches debido al alto coste.

La gasolina, lo que tenemos que pagar en España por ella, ha vuelto a dispararse. Actualmente, llenar el depósito en nuestro país ya está por encima de los 100 euros. Es una auténtica locura, porque la gasolina se ha disparado un 30% solo desde el pasado mes de junio. Estamos en septiembre y ya estamos cerca de los dos euros el litro, tanto el diésel como la gasolina. Una tendencia que, parece, no va a cambiar.

Todo apunta a que el precio de los carburantes no va a encontrar techo, pese a los descuentos en los impuestos que puso el Gobierno de Pedro Sánchez hace ya unos meses.

En este ambiente, Más Vale Tarde ha acudido a una estación de servicio de Murcia y hemos descubierto que hay personas que pagan más de gasolina al mes que de hipoteca de la casa.

Concretamente, en esa área de servicio de la A7 dirección Almería y Granada, la gasolina 95 está a 2,009 euros y la gasolina 98 se paga a 2,13 euros. Pero es que el diésel ha subido tanto que ya se ha igualado a la gasolina. Tienen el mismo precio.

Ante esta situación, Salvador ha contado a MVT que este jueves llenó el depósito de su coche con el diésel a casi dos euros y que se ha gastado más de 1.900 euros. "¡Madre mía! Todo por encima de dos euros. Ahora le he echado que no llegaba medio depósito y le he metido 50 euros".

"Esto se puede mantener", ha denunciado otro conductor. "No sabemos hasta cuándo podremos, porque esto nos está afectando directamente al ciudadano de a pie y no tenemos más remedio que resignarnos o abandonar y dejar los coches parados", ha lamentado.

Así, las gasolineras con los precios más altos casi no tienen clientes y estamos a viernes. Aunque en las low cost las cosas no cambian demasiado. "Últimamente da mucho miedo. A mí, sobre todo, porque yo viajo mucho y cada vez que vengo al final..."

Lo cierto es que hace un año llenábamos un depósito por 75 euros y, solo 12 meses después, ya son más de 100 euros.

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