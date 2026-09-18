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Precios de los carburantes

Vuelve a subir el precio de la gasolina: llenar un depósito ya cuesta más de 100 euros de media

Más Vale Tarde analiza cuánto tienen que pagar ahora los españoles para poder llenar el depósito de su coche y descrubre que hay personas que pagan más de gasolina al mes que de hipoteca de la casa.

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La gasolina, lo que tenemos que pagar en España por ella, ha vuelto a dispararse. Actualmente, llenar el depósito en nuestro país ya está por encima de los 100 euros. Es una auténtica locura, porque la gasolina se ha disparado un 30% solo desde el pasado mes de junio. Estamos en septiembre y ya estamos cerca de los dos euros el litro, tanto el diésel como la gasolina. Una tendencia que, parece, no va a cambiar.

Todo apunta a que el precio de los carburantes no va a encontrar techo, pese a los descuentos en los impuestos que puso el Gobierno de Pedro Sánchez hace ya unos meses.

En este ambiente, Más Vale Tarde ha acudido a una estación de servicio de Murcia y hemos descubierto que hay personas que pagan más de gasolina al mes que de hipoteca de la casa.

Concretamente, en esa área de servicio de la A7 dirección Almería y Granada, la gasolina 95 está a 2,009 euros y la gasolina 98 se paga a 2,13 euros. Pero es que el diésel ha subido tanto que ya se ha igualado a la gasolina. Tienen el mismo precio.

Ante esta situación, Salvador ha contado a MVT que este jueves llenó el depósito de su coche con el diésel a casi dos euros y que se ha gastado más de 1.900 euros. "¡Madre mía! Todo por encima de dos euros. Ahora le he echado que no llegaba medio depósito y le he metido 50 euros".

"Esto se puede mantener", ha denunciado otro conductor. "No sabemos hasta cuándo podremos, porque esto nos está afectando directamente al ciudadano de a pie y no tenemos más remedio que resignarnos o abandonar y dejar los coches parados", ha lamentado.

Así, las gasolineras con los precios más altos casi no tienen clientes y estamos a viernes. Aunque en las low cost las cosas no cambian demasiado. "Últimamente da mucho miedo. A mí, sobre todo, porque yo viajo mucho y cada vez que vengo al final..."

Lo cierto es que hace un año llenábamos un depósito por 75 euros y, solo 12 meses después, ya son más de 100 euros.

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