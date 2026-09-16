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La Reserva Federal de EEUU desafía a Trump y sube los tipos en un cuarto de punto: los deja entre el 3,75 y el 4%

Los detalles Supone la primera subida del precio del dinero desde julio de 2023 ante la persistente inflación que afecta a la primera economía mundial.

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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha incrementado este miércoles los tipos de interés en un cuarto de punto y los ha dejado en una horquilla de entre el 3,75 y el 4%, en lo que supone la primera subida del precio del dinero desde julio de 2023 ante la persistente inflación que afecta a la primera economía mundial.

De esta forma, se trata de la primera decisión para endurecer la política monetaria del recién elegido presidente del banco central, Kevin Warsh, que se opone así a los anhelos del presidente estadounidense, Donald Trump, para bajar la tasa de referencia.

El instituto emisor ha indicado que la actividad económica crece a un ritmo "sólido", a pesar de la incertidumbre derivada de la situación geopolítica. En esta línea, la Fed ha destacado el "fuerte" crecimiento de la productividad y una "robusta" inversión de capital, así como el buen desempeño del mercado laboral.

"La inflación se mantiene elevada. Las medidas adoptadas hoy contribuirán a un retorno más oportuno al objetivo del 2% fijado por el Comité. El Comité garantizará la estabilidad de precios.", reza el comunicado emitido por el banco central.

La subida de tipos ocurre en un contexto marcado por el alza de la inflación, arrastrada por los precios energéticos ante la dilatación del conflicto en Oriente Medio y la presión sobre el mercado petrolero, con el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en el país norteamericano, por encima de los 100 dólares.

La inflación en Estados Unidos se situó en el 3,4% en agosto, mismo dato que el mes anterior, con la inflación subyacente moderándose una décima. Por su parte, el mercado laboral de generó 162.000 nuevos empleos en agosto, mejorando en gran medida los datos de 21.000 puestos de trabajo de julio y superando las expectativas de los analistas.

Ante este contexto, el aumento del precio del dinero puede suponer un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria, después de que hace poco más de diez días el inquilino de la Casa Blanca instara a la Fed a imponer la tasa de interés más baja del mundo.

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