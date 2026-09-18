Housers, la 'startup' inmobiliaria que prometía altísimas rentabilidades y que ha dejado un pufo de 66 millones y cientos de inversores arruinados

Los detalles Los responsables de la plataforma prometieron rentabilidades por encima del 10% que, en teoría, llegarían en apenas unos meses. Sin embargo, esas promesas se rompieron. "Hace ocho años me decían que eran proyectos de 12 meses, tengo 114.000 euros invertidos y me encuentro en una situación de desesperanza total", expone otra víctima de esta estafa.

Cientos de inversores han visto sus ahorros atrapados tras confiar en la plataforma de crowdfunding inmobiliario Housers. Los usuarios prestaron dinero a promotores a través de esta plataforma, pero años después, sus inversiones han desaparecido. Housers se centraba en cobrar comisiones por cada proyecto, sin verificar la fiabilidad de las constructoras, según denuncian los afectados. Prometieron rentabilidades superiores al 10% en pocos meses, pero estas promesas no se cumplieron. La plataforma recibió 150 millones de euros, de los cuales 66 millones no han sido devueltos. Los inversores critican la falta de transparencia, que se ha agravado con la transformación de Housers en Crowpire.

Cientos de inversores con miles de euros de ahorros atrapados. Es la situación en la que se encuentran muchos usuarios de la plataforma de crowdfunding inmobiliario Housers tras invertir en el mercado de la vivienda. Los particulares prestaban su dinero a promotores a través de una plataforma, pero años después, no tienen rastro de sus ahorros.

"A Housers le importaba llevarse su comisión por cada proyecto que financiaba, independientemente de si la constructora era fiable o no", explica a laSexta un afectado.

Los responsables de la plataforma prometieron rentabilidades por encima del 10% que, en teoría, llegarían en apenas unos meses. Sin embargo, esas promesas se rompieron. "Hace ocho años me decían que eran proyectos de 12 meses, tengo 114.000 euros invertidos y me encuentro en una situación de desesperanza total", expone otra víctima de esta estafa.

En total, Housers habría recibido 150 millones de euros en inversiones, de los cuales 66 no han sido devueltos. "Si el promotor fracasa o quiebra, el inversor pierde su dinero", argumenta Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros ASUFIN.

Ante esta situación, los inversores denuncian falta de transparencia por parte de la compañía. Una opacidad que se ha incrementado con la transformación de Housers en Crowpire. Pese a que la nueva compañía asegura desvincularse de Housers, es imposible dar con los antiguos dueños, que hace tan solo ocho años aseguraban que su producto financiero no era ninguna estafa.

"Un inmueble no es un sello, no puedo fabricarlo ni falsificarlo", afirmaba en 2018 Álvaro Luna, cofundador de Housers. Sin embargo, cientos de personas siguen sin tener rastro de sus ahorros.

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