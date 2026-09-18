Bernardos avisa sobre la subida del precio del petróleo y habla de una posible "recesión económica": "Esto solo puede empeorar"

El economista ha indicado en Más Vale Tarde que una gran subida del barril de Brent podría golpear a varios países europeos: "Entrarían en estancamiento total, es decir, incremento del PIB cero o incluso recesión económica".

El precio de los carburantes sigue al alza y el economista Gonzalo Bernardos no ve, por ahora, motivos para pensar que esta tendencia vaya a frenarse. Al contrario, en Más Vale Tarde, el experto ha advertido de que la situación internacional puede provocar nuevas subidas en las próximas semanas: "Esto solo puede empeorar".

"Arabia Saudita intentaba sacar el petróleo que tiene por el Mar Rojo y le han bombardeado el oleoducto. Ya hay dos refinerías europeas a las que les ha comunicado que no les va a suministrar crudo en octubre. Por lo tanto, tenemos varios problemas", ha explicado en su intervención en el programa.

En primer lugar, ha señalado que el estrecho de Ormuz está casi cerrado y ha continuado hablando de la reducción de la capacidad petrolífera de exportación de Arabia Saudita, además de que las refinerías en Rusia están "a medio gas". "Y nos viene el invierno, que sobre todo para gas natural se necesita bastante más que en la época actual. Entonces esto solo puede empeorar. Y fíjate la evolución del gasóleo y de la gasolina que casualmente ha sido la misma desde el 1 de septiembre hasta la actualidad. Ha pasado de 1,78 euros a 1,94. Y si el Gobierno no lo remedia, me parece que pronto en muchas gasolineras veremos ambos productos por encima de los 2 euros".

En cuanto a qué podría hacer el Gobierno para controlar esta situación, ha dicho que el Ejecutivo "tiene margen para bajar" precios, además de "un grandísimo incentivo": "Si no ataca al precio de la gasolina y del gasóleo, la inflación va a continuar subiendo. Y en segundo lugar, el malestar ciudadano por la subida del precio de la gasolina y del gasóleo también va a aumentar".

"Para el Gobierno es más fácil bajar temporalmente el precio de la gasolina y el gasóleo que bajar lo que nos viene después. Y no es precisamente bueno. Habrá una subida del precio de los alimentos, especialmente el año que viene, para evitar mayor desgaste electoral. Estoy convencido que pronto el Gobierno actuará y reducirá a través de subvenciones o reducciones de impuestos los precios actuales", ha expresado también.

El barril de Brent supera ya los 100 dólares el barril y ya hay algunos economistas que hablan de que podría ponerse en 150 dólares el barril con esta nueva crisis del Mar Rojo, que es una subida del 50% con respecto a lo que ahora mismo cuesta. Sobre las últimas actualizaciones de los precios, Bernardos dice que podría superar los 120 dólares "si seguimos sin tránsito por el estrecho de Ormuz, si continúa Irán a través del mismo o si los rebeldes hutíes siguen destruyendo instalaciones petrolíferas y gasísticas o impidiendo el paso de barcos por el Mar Rojo".

"Esto solo puede empeorar. Y veo los 120 dólares. Eso sería muy peligroso. Ya no estaríamos hablando solo de una gran inflación, sino que estaríamos hablando de que en Europa, probablemente bastantes países, entraría en estancamiento total, es decir, incremento del PIB cero o incluso recesión económica", ha concluído.

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