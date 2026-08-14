¿Qué hacer para ahorrar en gasolina y diésel?: los consejos de Camarero para la operación salida de agosto

El periodista económico de 'ABC' ha enumerado este viernes en Al Rojo Vivo algunas recomendaciones para evitar dejarnos un dineral al llenar el depósito.

La subida del precio del gasóleo en España continúa, tras haber aumentado hasta un 15,7% en el mes de julio respecto al año anterior. Un alza que llega en plena operación salida para la que se prevén récords. Por eso, el periodista económico de 'ABC' José María Camarero ha compartido este viernes una serie de consejos para evitar que el bolsillo sufra tanto.

A la hora de repostar

Las primeras recomendaciones llegan a la hora de repostar. Algo que, según el periodista, hay que evitar hacer "los días calientes, es decir, los fines de semana, viernes, sábados, domingos y festivos". Así, "hay que intentar repostar los martes, los miércoles o los jueves", puesto que se "ahorra unos euritos respecto al fin de semana".

También hay estaciones de servicio que debemos evitar, por ser más caras. Es el caso de las que "están al lado de la autovía", ya que "siempre va a ser más caro que si nos alejamos un poquito". En este sentido, no obstante, tampoco debe ser mucho, "porque entonces nos vamos a gastar mucho dinero en ir hasta ese lugar".

El momento a la hora de repostar también es importante, ya que "los precios de los combustibles, si no son casi como la bolsa, cambian diariamente". "Cada vez hay más que cambian el precio a mediodía (...) en una tendencia de subida", por lo que "va a ser mejor repostar por la mañana, que va a salir un poquito más barato en algunas gasolineras que hacerlo por la tarde".

Por otro lado, aunque pueda resultar obvio, es recomendable evitar rellenar nuestro depósito en aquellas que estén en puntos turísticos, es decir, en "zonas donde se está concentrando gente". Por eso, Camarero insta a los conductores a hacerlo "en la España vaciada, donde no hay tanta gente".

Para conducir

Una vez el coche repostado, también es importante tomar medidas durante la conducción. En este sentido, el experto recomienda las "marchas largas", ya que "llevar el coche revolucionado gasta muchísimo combustible y muchísimo". Asimismo, apunta a que "también podemos aprovechar la inercia del vehículo en las bajadas para que el motor no tire tanto y también ahorre". Además, recuerda evitar "los tirones que también consumen muchísimo".

En el caso de encontrarse con una retención, el consejo es el de apagar el motor. De hecho, "muchos coches automáticamente paran y luego vuelven a arrancar". Entonces, "cuando tengamos una visión de que vamos a tener varios minutos o un momento largo de parada, mejor apagarlo y luego volverlo a encender", concluye Camarero.

Más consejos dentro del vehículo

Ya durante el viaje, y más en verano, podemos tener calor. Por eso, el periodista económico recuerda que "cuanto más bajemos la temperatura del aire acondicionado, más caro nos saldrá". De esta manera, Camarero señala que con "una temperatura más estable dentro del coche ahorraremos bastante combustible". Lo que llevamos en el maletero también afecta al gasto de carburante, ya que "nos va a retener muchísimo más": "O sea que todo lo ligerito que podamos", sostiene el experto.

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