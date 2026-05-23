Shakira, Messi, Xavi Alonso, Cristiano Ronaldo... las batallas más VIP de Hacienda que tardan años en resolverse

Más detalles Ana Torroja, Isabel Pantoja, Paz Vega o Javier Bardem son otras caras famosas que componen esta 'estelar' alineación. Y, por supuesto, también está la fundadora del 'club', Lola Flores.

El "club" de las celebridades que han tenido conflictos con Hacienda incluye a figuras como Xabi Alonso, Messi, Cristiano Ronaldo, Ana Duato, y Lola Flores. Según Javier Gómez Taboada, de 'Maio Legal', enfrentarse a la Agencia Tributaria es una batalla ardua y costosa, como lo demuestra el caso de Xabi Alonso, quien tras ocho años en tribunales fue absuelto. Ana Duato también evitó una multa alegando desconocimiento del fraude fiscal, una táctica similar a la de Messi, aunque él fue condenado a prisión. Muchos prefieren pactar, como Cristiano Ronaldo, quien pagó 18,8 millones de euros. Otras celebridades como Ana Torroja e Isabel Pantoja también han enfrentado problemas fiscales.

El 'club' de las 'celebrities' que batallaron con Hacienda está compuesto por caras tan conocidas como Xabi Alonso, Messi, Cristiano Ronaldo, Ana Duato, Carlo Ancelotti o la mismísima fundadora, Lola Flores. Dicen que en el caso de la 'faraona' quisieron lanzar un mensaje de que cuando la Agencia Tributaria te dice que tienes que pagar, tienes que hacerlo o avalar, "pelear y probar contra un río que tiene una corriente potentísima", tal y como subraya Javier Gómez Taboada, socio del área tributaria 'Maio Legal'.

Además, remontar el 'vuelo' cuesta años y millones, como le ocurrió a Xabi Alonso, quien, tras ocho años en los tribunales peleando por sus derechos de imagen, acabó absuelto, algo que también logró Jorge Lorenzo, quien estuvo obligado a demostrar, al igual que Shakira, que no era residente en España, lo que le llevó cinco años conseguirlo. "¿Quién aguanta este tipo de procesos? Muy poca gente", señala Taboada al respecto.

La actriz Ana Duato, de momento, también se libra de la multa tras asegurar que desconocía estar cometiendo un fraude fiscal, una estrategia por la que también optó Leo Messi. Sin embargo, él acabó condenado a 21 meses de prisión.

Por ello, la mayoría, prefiere no tener que llegar hasta el final. "Se suele pactar y lo hemos visto en jugadores, cantantes y personas famosas", apunta Carlos Cruzado, portavoz de GESTHA.

En el caso de Cristiano Ronaldo, el jugador aceptó una condena de 18,8 millones de euros por cuatro delitos fiscales. Además, Ana Torroja, Isabel Pantoja, Paz Vega o Javier Bardem son otras caras famosas que componen esta 'estelar' alineación.

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