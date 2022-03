Al margen de las negociaciones, la la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, convocante de los paros de los transportistas, insiste en que es a ellos a quienes debe llamar el Gobierno para negociar las medidas.

Advierten de que no van a aceptar ninguna solución negociada por el Comité Nacional del Transporte por Carretera si ellos no están en esa mesa. "Siguen llamando a la misma gente, que no queremos que nos representen. Estos señores siguen mareando la perdiz", asegura Manuel Hernández, presidente de esta plataforma.

El enfrentamiento de los convocantes con las grandes patronales, que sí están en la negociación, se ha llenado de acusaciones. Marcos Basante, presidente de la patronal ASTIC, perteneciente al Comité Nacional, denuncia que les han llamado "chorizos y ladrones".

Legalmente es en el Comité Nacional del Transporte -que se renueva cada cuatro años- donde se ha de negociar y la plataforma quiere estar. Basante le recuerda a Hernández que "le quedan cuatro años para poder llegar y si acredita su representatividad se sentará".

A pesar de todo, la plataforma convocante deja claro que no le va a servir ninguna ayuda económica que se negocie sin ellos: "A nosotros no se nos compra con dinero, a nosotros no se nos compra con subvenciones". Algo que desde ASTIC tachan de "discurso populista para ganar adeptos y para crearse un chiringuito".

Los trabajadores que se movilizan descargan parte de la culpa de su situación sobre las grandes plataformas y las patronales denuncian que les han roto que les han pinchado 6.000 neumáticos y les han roto 400 lunas.