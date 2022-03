El presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, Manuel Hernández, ha asegurado que desconvocará el paro de los pequeños transportistas cuando haya un decreto que impida contratar por debajo de costes, hasta que se apruebe una ley que lo garantice de forma estructural.

Los transportistas entran este sábado en su decimotercer día de movilizaciones, con marchas lentas convocadas en diversas provincias de España. Hernández, que este viernes se reunió con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha llamado a los suyos a "no tirar la toalla en el último empujón" y se ha mostrado convencido de que les "van a volver a llamar pronto" del Ministerio, en un mensaje colgado en Facebook.

"Si se comprometen a poner en marcha esa ley que pedimos para que no se pueda contratar a bajo coste, no podemos esperar dos o tes meses. Necesitamos una medida antes de empezar a trabajar que garantice que eso va a ser así ya. Y si se tarda tres meses en hacer la ley, que haya un decreto que de manera provisional cubra esa necesidad y no puedan seguir explotándonos", ha reclamado.

Además, el presidente de la plataforma también ha calificado de "limosna" el descuento de 20 céntimos por litro en el precio del combustible pactado por el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), ya que, a su juicio, el precio va a seguir subiendo. "Si no tenemos sujetos los precios y garantía de que vamos a trabajar por encima del coste no hemos solucionado nada", ha advertido el líder de la plataforma minoritaria.