El impacto económico del eclipse total de sol en España se situará en torno a los 347 millones

Los detalles Según el Ministerio de Economía, el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto repercutirá significativamente en la economía española, con una aportación neta de unos 347,60 millones de euros.

El eclipse total de sol del 12 de agosto generará un impacto económico significativo en España, con una aportación de 347,60 millones de euros y un incremento de 446.700 turistas entre el 10 y el 16 de agosto, según el Ministerio de Economía. Este fenómeno es el primero de tres eclipses que España vivirá entre 2026 y 2028. El informe destaca que la zona afectada tiene más de un millón de plazas de alojamiento disponibles. Además, se implementará un plan especial de seguridad para gestionar emergencias y prevenir incendios. La ministra Diana Morant considera esta serie de eclipses una oportunidad para situar a España en el centro de la ciencia mundial.

El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto tendrá "un impacto económico significativo" en España, con una aportación neta a la economía de 347,60 millones de euros, y generará un incremento de 446.700 turistas durante la semana de referencia (10 al 16 de agosto), según cálculos del Ministerio de Economía.

Estos son dos de los datos incluidos en el informe de estudio de impacto económico del citado ministerio presentado este martes en la reunión de coordinación para el trío de eclipses, encuentro que ha presidido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y al que han acudido varios ministros.

En él se ha hecho seguimiento de los trabajos de planificación para garantizar que los tres acontecimientos astronómicos extraordinarios que va a vivir España entre 2026 y 2028 (dos eclipses solares totales y un eclipse solar anular) se desarrollen con las máximas garantías de seguridad, una coordinación eficaz entre las administraciones y la colaboración de la ciudadanía, informa un comunicado de Presidencia del Gobierno.

El documento de Economía prevé que el fenómeno astronómico del 12 de agosto -el primero de los tres eclipses- generará un incremento de 446.700 turistas en las 36 provincias afectadas por la totalidad y las zonas de atracción cercanas. La previsión es que los turistas extranjeros que se movilicen sean 164.100 y los residentes 282.600. Esto se traducirá en un gasto turístico adicional de 342,19 millones de euros: 247,29 millones procedentes de los turistas extranjeros y 94,90 millones de los residentes.

Más de un millón de plazas libres

El texto destaca que la zona de influencia del eclipse cuenta con oferta suficiente para absorber esta demanda adicional, con más de un millón de plazas libres entre hoteles, apartamentos, campings, alojamientos rurales y viviendas turísticas. Entre las señales que anticipan este repunte de la demanda, el informe cita que un 8,4% de las personas con planes para ver el eclipse tiene previsto desplazarse a una provincia distinta de la de su residencia; y un aumento del 7,9% en los asientos de avión programados para la semana del eclipse respecto al mismo periodo de 2025.

Además, un incremento del 17,8% en las reservas hoteleras para agosto de 2026 en comparación con agosto de 2025. Asimismo, el Gobierno contará con un plan especial de seguridad y un plan específico de protección civil para el eclipse solar del 12 de agosto. Se prestará especial atención a la gestión de emergencias, la prevención de incendios forestales, la seguridad ciudadana, la movilidad y la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante una concentración excepcional de personas.

En su cuenta de X, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que el trío de eclipses es una oportunidad histórica para situar a España en el centro de la ciencia mundial. Este gran acontecimiento atraerá a cientos de miles de personas y tendrá un importante impacto científico, social y económico. "Porque la ciencia también es una forma de construir país", ha indicado la ministra, que ha participado en la reunión de coordinación.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un informe de la Comisión interministerial para la preparación, organización y coordinación del trío de eclipses. Así lo ha señalado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al consejo. Los tres eclipses suponen "un acontecimiento científico de alcance internacional que colocará y situará a nuestro país en el centro de la observación astronómica", ha dicho, pero también es "un importante reto organizativo".

Por ello, ha relatado, el Gobierno viene trabajando desde hace meses en la comisión interministerial que integra 13 ministerios y en la que participan también las comunidades y ciudades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, la ONCE y otras entidades colaboradoras.

"Será una ocasión extraordinaria para mostrar, una vez más, la mejor imagen de España, como la de un país que apuesta por la ciencia, que planifica, que coopera y que sabe aprovechar los grandes acontecimientos para generar oportunidades", ha concluido Saiz.

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