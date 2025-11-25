Telefónica plantea otro ERE para 140 personas en su filial Global Solutions

El dato Esta notificación tiene lugar después de que el lunes la operadora anunciara a los sindicatos otros cuatro ERE en Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, que implica a un 20% de la plantilla.

Telefónica ha propuesto un expediente de regulación de empleo (ERE) para 140 de los 638 trabajadores de su filial Global Solutions, sumándose a los 5.319 empleados afectados por procesos similares en otras empresas del grupo. Según fuentes sindicales, estas cifras se discutieron en una reunión entre la empresa y los sindicatos para establecer la mesa de negociación del ERE, que impacta al 21,94% de la plantilla de Global Solutions. El lunes, la operadora anunció otros ERE en Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones y Movistar+, afectando a un significativo porcentaje de sus plantillas.

Telefónica ha planteado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 140 de los 638 trabajadores de su filial Global Solutions, que se suman a las 5.319 personas que se podrían ver afectadas por procesos similares anunciados la víspera en otras empresas del grupo.

Así lo han detallado a EFE fuentes sindicales, que explican que estas cifras se reflejan en la memoria de la reunión que ha tenido lugar este martes entre empresa y sindicatos para constituir la mesa de negociación de este ERE, que implica al 21,94% de la plantilla de Telefónica Global Solutions.

Esta notificación tiene lugar después de que el lunes la operadora anunciara a los sindicatos otros cuatro ERE: en Telefónica de España, que afectaría a 3.649 personas; en Telefónica Móviles (1.124 empleados), en Telefónica Soluciones (267 trabajadores) y en Movistar+ (279).

Estas medidas afectarán en principio al 41,04% de la plantilla de Telefónica España, el 31,34% de Telefónica Móviles, el 23,89% de Telefónica Soluciones y el 32,45% de Movistar+. Durante este martes también están programadas reuniones para constituir las mesas de negociación en Telefónica Digital, durante la mañana, y Telefónica S.A., por la tarde, donde en principio se notificará la afectación prevista de sendos ERE.

