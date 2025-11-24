Obligados a empeñar joyas para llegar a fin de mes: la subida del oro dispara los créditos para cubrir necesidades básicas

Los detalles La subida de los alquileres y la cesta de la compra hacen que cada vez más personas recurran al empeño, que ha subido un 16% en lo que va de 2025.

La subida de los precios de la vivienda y de la cesta de la compra hacen que cada día haya más gente que no llega a fin de mes. Ante esta situación, y como último recurso, muchos se están viendo obligados a recurrir al empeño de joyas.

Como sucede en las épocas de crisis, es la forma más fácil y rápida de complementar los sueldos, especialmente para aquellos que tienen algún objeto de oro, ya que el precio de este metal está en los valores más altos de su historia. De hecho, en lo que va de 2025 ha acumulado una subida de un 55%.

Es una fórmula a la que han tenido que recurrir Emilio y Ángeles. "Lo he tenido que hacer en momentos en los que me urge, pero no me gusta", detalla Ángeles. Pero, en muchas ocasiones, es la opción menos dolorosa, ya que permite afrontar un gasto puntual y recuperar posteriormente las joyas. "Tuvimos que empeñar una medalla de mi mujer para cubrir un imprevisto, y sirve de ayuda, porque así no lo tienes que vender", explica un usuario de una casa de empeños en Madrid.

Esta tendencia se nota, y mucho, en los comercios de este sector, cuya actividad se ha disparado en los últimos meses. "Hemos notado un incremento. Respecto al año pasado hemos aumentado un 16% la cartera de créditos concedidos", explica Santiago Gil, director de Monte Madrid.

Una situación que se repite cíclicamente en momentos de estrechez económica, como ya nos explicó el propio Gil durante la pandemia y, también, en los años más duros de la crisis financiera. Pero que ahora, explica, es mucho más atractiva por la devaluación del dinero en efectivo y la apreciación del oro: "Ahora, las joyas que todos tenemos en casa valen mucho más".

"Una cadenita normal puede valer unos 700 euros", explica José Manuel Iglesias, de Rentagold Santiago de Compostela. Por eso, explica, "todos los imprevistos pueden subsanarse si tienes algo de oro en casa".

