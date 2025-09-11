La IA y una subida en bolsa sin precedentes, claves para desbancar a Elon Musk: así se ha convertido Larry Ellison en el hombre más rico del mundo

La IA y una subida sin precedentes, claves para desbancar a Elon Musk: así se ha convertido Larry Ellison en el hombre más rico del mundo

El contexto La revalorización de las acciones de Oracle ha empujado su capitalización bursátil hasta los 969.000 millones de dólares (827.216 millones de euros). Puesto que Ellison posee el 41% de la empresa tecnológica, su patrimonio se ha incrementado hasta los 397.000 millones de dólares (338.911 millones de euros), una cifra que supera al de Musk.

Elon Musk ha perdido su título como el hombre más rico del mundo, siendo desbancado por Larry Ellison, cofundador de Oracle. Esto se debe a una significativa subida del 40% en la cotización de Oracle tras la presentación de sus resultados trimestrales, que, a pesar de mostrar un estancamiento, han despertado interés por sus prometedoras alianzas con empresas de inteligencia artificial. La capitalización bursátil de Oracle alcanzó los 969.000 millones de dólares, incrementando el patrimonio de Ellison a 397.000 millones. Oracle, fundamental en la tecnología global, es esencial para empresas como Amazon y servicios Android, y ha firmado un contrato de 300.000 millones con OpenAI.

Elon Musk ha dejado de ser el hombre más rico del mundo. Larry Ellison, cofundador de la tecnológica Oracle, le desbancó durante la tarde de este miércoles aprovechando una brutal subida de la cotización de su compañía.

En apenas unas horas, Oracle se ha revalorizado en bolsa más de un 40% después de la presentación de sus resultados trimestrales. Y lo más llamativo es que esos resultados presentaban un estancamiento de sus cuentas.

Sin embargo, las perspectivas de crecimiento provocadas por sus alianzas con varias empresas de inteligencia artificial han resultado muy atractivas para los inversores.

La revalorización de las acciones de Oracle ha empujado su capitalización bursátil hasta los 969.000 millones de dólares (827.216 millones de euros). Puesto que Ellison posee el 41% de la empresa tecnológica, su patrimonio se ha incrementado hasta los 397.000 millones de dólares (338.911 millones de euros), una cifra que supera a Musk, dueño de Tesla, cuya fortuna ronda los 384.000 millones de dólares (327.813 millones de euros).

Las claves del éxito de Ellison

Este crecimiento exponencial de Oracle se debe a que se ha convertido en un actor imprescindible en el sector tecnológico. Esta compañía brinda servicios a la mayor parte de las grandes empresas estadounidenses. "Amazon ejecuta todo su negocio sobre Oracle. Sobre la base de datos de Oracle", detalló Larry Ellison.

Pero sus servicios no solo están presentes en Silicon Valley. También operan en los dispositivos que usamos cada día: "Cuando ejecutas un programa para los teléfonos Android, utilizas las herramientas de Oracle. Y al final, pulsas un botón y lo conviertes a formato Android".

Oracle se ha convertido en la columna vertebral de los sistemas de información mundial, convirtiéndose en el software que está tras casi todas las plataformas de comercio online e, incluso, tras los sistemas informáticos gubernamentales.

Con la irrupción de la inteligencia artificial, sus servicios han cobrado una relevancia aún mayor. Prueba de ello es el contrato de 300.000 millones de dólares que ha cerrado con OpenAI para alimentar a los servidores de ChatGPT.

Con esta fórmula, Larry Ellison ha conseguido en tan solo una tarde algo que parecía que tardaría décadas en llegar, porque gracias a él, Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo.