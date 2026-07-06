El ministro de Industria ve "probable" superar los 100 millones de turistas extranjeros en 2026

Los detalles Jordi Hereu ha destacado que España "está en un contexto de crecimiento, pese a que todavía hay incertidumbres geopolíticas". "Las previsiones demuestran el gran comportamiento y vigor del turismo nacional", ha expresado.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado que es "probable" que España alcance los 100 millones de turistas en 2026, destacando que las políticas turísticas están dando resultados. Durante el verano, se esperan 43 millones de turistas internacionales, un 6% más que en 2025, y un gasto de 64.000 millones de euros, un 10% más. Hereu subraya el crecimiento del turismo pese a incertidumbres geopolíticas. Los datos mejoran las previsiones de marzo, reflejando un aumento del empleo en el sector. Entre enero y mayo, España recibió 36,8 millones de turistas, un 5% más, con un gasto de 50.257 millones de euros.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, considera "probable" alcanzar los 100 millones de turistas en este 2026. Así lo ha expresado durante una rueda de prensa en la que ha señalado que las previsiones "constatan que, en España, los objetivos de la política turística están dando sus resultados".

Solo en los meses de verano, los destinos turísticos españoles esperan recibir hasta 43 millones de turistas internacionales, lo que supone un 6% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos comunicados por el Ministerio de Industria y Turismo. Y en cuanto al gasto previsto en destino, el Ministerio espera un desembolso conjunto en el cuatrimestre, hasta septiembre, de 64.000 millones de euros, un 10% más interanual.

Para Hereu, España "está en un contexto de crecimiento, pese a que todavía hay incertidumbres geopolíticas". "Las previsiones demuestran el gran comportamiento y vigor del turismo nacional, con un patrón deseable de que el crecimiento del gasto en destino ha sido nuevamente mayor, en tasa interanual, que el de llegadas", ha añadido.

De esta forma, los datos comunicados por Hereu han mejorado notablemente las previsiones que ofreció el pasado mes marzo --en plena crisis de Oriente Medio y con la incertidumbre en el precio de los combustibles-- para este verano. Sin embargo, tras esa preocupación en primavera, que afectada a todos los países, ahora, ha dicho el ministro, se puede "diseñar una realidad más perfilada y tener datos más consistentes",

En este contexto, Hereu ha subrayado que los datos positivos del turismo "se reflejan en el empleo", con más de tres millones de afiliados, un 3,2% más en tasa interanual, con una reducción de la temporalidad en torno al 20% (1 de cada 5 trabajadores), frente a la relación uno de cada tres de hace un año.

Por todo ello, el ministro cree que "es probable que lleguemos a superar la barrera de los 100 millones de turistas extranjeros a final de año". De seguir esta tendencia, ha expresado, "es probable que esto ocurra y lo celebraremos a final de año".

Así, el líder del Ministerio de Industria y Turismo ha asegurado que si en España se promueven las regiones de interior, la diversificación de las propuestas y la desestacionalización, "se puede seguir creciendo, haciendo bien los deberes".

Recibimos 36,8 millones entre enero y mayo

Entre enero y mayo de 2026, España recibió 36,8 millones de turistas internacionales, un 5% más que en los cinco primeros meses del año pasado. Además, el gasto en destino ascendió, en ese periodo, a 50.257 millones de euros, un 7,8% más. "Las cifras de mayo nos sorprendieron a todos", ha reconocido el ministro sobre la llegada de turistas y el gasto, teniendo en cuenta los efectos y la incertidumbre por la crisis en Oriente Medio

Todos los datos, ha defendido el ministro de Turismo, "demuestran que el modelo turístico en España es muy resiliente, ya que, nuevamente, ha afrontado con mucha fortaleza los nuevos desafíos y ha sido capaz de adaptarse a los acontecimientos internacionales".

Si las previsiones oficiales se cumplen para este verano, sumados los datos entre enero y mayo, España podría alcanzar la cifra de 80 millones de turistas extranjeros a 1 de octubre, lo que supondría un récord y, aún, a falta del último trimestres del año.

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