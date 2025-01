El sindicato de funcionarios convoca una huelga el 13 de febrero en defensa del modelo Muface

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha hecho un llamamiento a la huelga para el próximo 13 de febrero en defensa del modelo de Muface. De esta manera, quedan convocados más de medio millón de docentes de toda España, funcionarios de la Administración General del Estado y Correos a la protesta.

Además, CSIF ha confirmado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado las situaciones de desatención sanitaria que todavía se siguen produciendo. Extremo derivado del fin del concierto entre la mutualidad y Gobierno que todavía no ha sido renovado, a pesar de que la cobertura para los mutualistas termina el 31 de marzo.

Sin ir más lejos, este lunes las aseguradoras que prestan todavía la asistencia a los funcionarios acogidos al convenio sanitario de Muface (Adeslas, Asisa y DKV) aseguraban estar esperando a conocer el nuevo pliego de condiciones del Ejecutivo para decidir si concurren a la licitación del concierto.

Muface comunicó el pasado sábado que había dejado sin efecto el plazo de presentación de ofertas -que finalizaba inicialmente este lunes- a la segunda licitación, que abrió después de quedar desierta la primera por entender las aseguradoras que las condiciones eran insuficientes para poder prestar el servicio sin sufrir pérdidas.

Adeslas, que fue la primera compañía que hizo pública su renuncia a concurrir para seguir prestando asistencia a los funcionarios y familiares acogidos a la mutualidad, puede reconsiderar su postura tras el anuncio del Gobierno y las conversaciones que se han mantenido.

De esta forma, la aseguradora abría la posibilidad a concurrir a la licitación, pues se habían registrado avances en las conversaciones con el Gobierno. De esta manera, Adeslas continúa a la espera de conocer las condiciones. Precisamente, esta es la que presta asistencia a más funcionarios y familiares de éstos. En concreto, a un 47% del total de 1,5 millones cubiertos por Muface según datos correspondientes a 2023.

A finales de diciembre, Adeslas alegó para no presentarse a la segunda licitación del convenio para los años 2025, 2026 y 2027, que según sus cálculos, con las condiciones ofrecidas, perdería unos 250 millones de euros, cifra similar a las que registró en el periodo 2022-2024. Fue en esta ocasión cuando el Gobierno anunció un incremento de la prima del 33,5% por cada asegurado.

Por su parte, DKV también anunció a comienzos de enero que renunciaba a participar en esa segunda licitación del nuevo concierto porque las condiciones económicas ofrecidas eran insuficientes para equilibrar ingresos y gastos, y le provocarían unas pérdidas de entre 70 y 100 millones de euros, tras acumular en el concierto 2022-2024 pérdidas de más de 70 millones.

Tras la decisión del Gobierno de iniciar un proceso para modificar las condiciones de la segunda licitación del concierto, fuentes de DKV Seguros han señalado que, por el momento, se desconocen esas condiciones y, cuando se sepan y analicen, tomarán una decisión. Si bien por el momento es la misma que anunciaron a comienzos de este mes de enero: la de no presentar oferta.

Asisa era la única aseguradora de las que presta asistencia sanitaria a los funcionarios acogidos a Muface y sus familiares que no había hecho pública aún su decisión antes de que acabara el plazo fijado para este lunes 27 de enero. Ahora, fuentes de la compañía, que presta asistencia a aproximadamente un 23% de los mutualistas y sus familiares, han indicado que, por el momento, no hay detalles sobre la modificación del pliego de condiciones.

Asisa, que ha formado parte del dispositivo asistencial de Muface desde el principio del mismo, estima que en los dos primeros años de vigencia del actual concierto, que abarca en conjunto el periodo 2022-2024, sus pérdidas por la prestación del servicio han ascendido a 113 millones de euros. Por ello, considera que hay que mejorar las condiciones de financiación para que no se pierda calidad asistencial y también para que haya mecanismos que garanticen el equilibrio financiero de las compañías que prestan la asistencia sanitaria en Muface.

Las condiciones también serán claves para ver si hay compañías de pequeño tamaño que concurran a la licitación para prestar la asistencia sanitaria de Muface. Fuentes del sector creen que el proceso para modificar el pliego de condiciones será rápido y que no se demorará mucho, y tras su publicación, lo habitual es que se abra un plazo inicial de unos 20 o 25 días para la presentación de ofertas.

Un plazos temporales que, de momento, no evitarían la huelga que convoca CSIF. Si bien esta no será la primera protesta de los funcionarios afectados por esta situación, ya que este sábado fueron cientos los que salieron a la calle en distintos puntos de España para exigir una solución a la crisis de Muface. Reclaman medidas urgentes para que un millón y medio de mutualistas no se queden sin asistencia sanitaria privada.